Автомобільна федерація України проводить перший національний чемпіонат з кільцевих гонок по Assetto Corsa





Комісія Цифрового Автоспорту Автомобільної Федерації України (FAU) повідомила про проведення першого національного чемпіонату з цифрових кільцевих перегонів «Український Осінній Євротур GT4». Платформою для проведення чемпіонату обрано симулятор Assetto Corsa (ПК).

Формат перегонів – монокласовий спринт на 20 автомобілів.

Всім охочим спортсменам потрібно отримати безкоштовно офіційну ліцензію DRL (Digital Racing Licence), ознайомитись з Регламентом Чемпіонату та приєднатись до офіційного Discord-каналу. В разі великої кількості заявок на участь в чемпіонаті, організатори залишають за собою право провести відбір з 40 учасників за найкращим часом найшвидшого кола.

Змагання проводяться кожної суботи о 20:00, перше відбудеться вже цієї суботи, 31 жовтня. Повний розклад Чемпіонату можна знайти на офіційному сайті FAU у розділі «Календар», а також на зображенні нижче.

Чемпіони з цифрового автоспорту будуть нагороджені на щорічній церемонії нагородження переможців та призерів чемпіонатів та кубків FAU.