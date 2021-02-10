Big Data: Київстар розповів, куди найактивніше подорожували українці під час новорічних свят





У період новорічних свят понад 300 000 українців-абонентів Київстар подорожували по Україні та за кордон, про це свідчить аналітичний звіт на основі Big Data від Київстар. Щоб показати туристичний потенціал регіонів України та зарубіжних напрямків, Київстар провів аналіз знеособлених даних мобільності груп абонентів в період новорічних свят — з 24 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року.

У десятку міст нашої країни, куди найактивніше українці подорожували в період новорічних свят, увійшли Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Дніпро, Івано-Франківськ, Харків, Тернопіль, Хмельницький, Рівне. Пік туристичної мобільності припав на 28 грудня 2020 і 3 січня 2021.

Трійку найпопулярніших гірськолижних курортів України серед абонентів Київстар очолили Буковель, Славське, Драгобрат. Туристичний пік мобільності українців, які їхали на гірськолижні курорти, припав на 31 грудня 2020 року, 1 і 2 січня, а також 8 та 9 січня 2021.

Київстар проаналізував динаміку мобільності не тільки в межах України, а й інші країни, які українці відвідали в період новорічних свят. Найбільше українців виїжджали в Єгипет, Туреччину, Польщу, Молдову і Румунію. Аналітики мобільного оператора також порівняли список країн і подивилися на туристичну динаміку 2019 року. Так, в 2019 році абоненти Київстар віддали перевагу Польщі, Єгипту, Молдові, Чехії та Німеччини. Цікаво, що в 2020 році серед країн, які відвідали абоненти Київстар в новорічні свята, з’явилися нові напрямки, такі як Мальдіви, Домініканська Республіка, Болгарія, Танзанія. Кількість туристів, які подорожували за кордон в 2020 року впало на 81% в порівнянні з 2019 роком.

«Big Data залишається стратегічним бізнес-напрямом в Київстар. Потенціал у нього величезний, адже аналітика допомагає в розвитку різних smart-екосистем, в тому числі міських з точки зору туристичного потенціалу або поліпшення інфраструктури. І Київстар має всі необхідні для розвитку напрямку ресурси: дані, технічне оснащення, команду аналітиків і дата-сайєнтистів, інноваційні технології та можливості», — коментує директор з розвитку нових напрямків бізнесу Київстар, Ілля Польшаков.

Зазначимо, що під час дослідження Київстар використовував знеособлені дані груп абонентів, які подорожували в межах України та за кордон. При визначенні поїздки в межах України враховувався тільки один населений пункт, в якому абонент провів більше часу, але не менш ніж 2 дні. При визначенні зарубіжної поїздки враховувалася тільки одна країна, в якій абонент провів найбільше часу. Для кожного з розрахунків обов’язковою умовою є повернення абонента назад в домашній населений пункт.

Джерело: Київстар