Bikenow направив Bolt «ноту протесту» — клієнти залишають електросамокати на станціях муніципального велопрокату





Скандал із запуском у Києві сервісу з прокату електросамокатів Bolt отримав неочікуване продовження — із критикою в адресу естонської компанії виступив київський сервіс прокату велосипедів Bikenow (колишній Nextbike). Пост під жартівливим заголовком «Як Байкнау листа Болту писали» із закликом «прийняти відповідальність» та «зробити свій внесок в розвиток інфраструктури міста Києва» опублікував засновник Bikenow Олексій Кушка на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Нагадаємо, 7 серпня Bolt запустив у Києві сервіс з прокату електросамокатів. Проте вже наступного дня мер міста Віталій Кличко звинуватив керівництво в порушенні законодавства, погрожуючи прибрати самовільно розміщені пункти з електросамокатами. Заява викликала великий резонанс і, як це зазвичай буває, розділила громадськість навпіл: одні вибрали сторону Кличка, а інші підтримали Bolt, яка, по факту, скористалась «лазівкою» в законодавстві — сьогодні електросамокати знаходяться поза площиною нормативного регулювання.

У своєму зверненні лідер Bikenow Олексій Кушка звертається до керівництва Bolt з проханням звернути увагу на анекдотичність і абсурдність ситуації, що склалася — через відсутність власних локацій клієнти Bolt залишають електросамокати на станціях Bikenow з характерною синьою розміткою. Засновник Bikenow повідомив, що локації були виділені містом згідно з інвестиційним договором терміном на 10 років, а компанія перерахувала в бюджет міста 3,7 млн грн.

Одночасно Bikenow запропонував Bolt обговорити питання можливої співпраці на справедливих засадах, або все ж таки звернутись до міської влади, щоб отримати свої локації для пунктів прокату. Компанія Bikenow застерігає Bolt від ігнорування, повідомляючи, що в такому випадку буде вважати таке майно безхозним і розпоряджатись ним на свій розсуд.

«Як видно вашим користувачам наші локації зручні, тому, як клієнторієнтований бізнес, ми готові їх приймати в себе, але у зв’язку з тим, що ці локації закріплені в нас договором з містом на 10 років, внесені в бюджет міста відповідні кошти, а саме майже 3,7 млн грн, пропонуємо вам звернутись до нас для вирішення питання конструктивної співпраці на таких локаціях, щодо розміщення електросамокатів компанії Болт. Якщо ви не бачите можливості укласти договірні відносини з нами стосовно розміщення на наших локаціях своїх самокатів в силу якихось своїх міркувань, то, будь ласка, почуйте ще раз — укладіть відповідні договори з містом, або кожного разу, коли такі самокати приїздять, і вам байдуже — ми будемо вважати таке майно безхозним, покинутим і на базі статті 336 Цивільного Кодексу України розпоряджатись на свій розсуд, в тому числі евакуацію через порушення благоустрою». Олексій Кушка, засновник київського муніпипального сервісу прокату велосипедів Bikenow

В Bolt поки ніяк не відреагували на ноту протесту Nextbike.

Источник: Олексій Кушка Facebook