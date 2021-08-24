



Авторитетний інсайдер і журналіст Bloomberg Марк Гурман спростував чутки щодо повернення в майбутній лінійці iPhone 13 технології Touch ID у новій формі з розташуванням під екраном — за його словами Apple справді тестувала дисплеї, які мають вбудовані зчитувачі відбитків пальців, але все ж таки вирішила і надалі покладатися на Face ID.

В iPhone X, який вийшов у 2017 році, Apple відмовилася від фізичної кнопки Home зі вбудованим сканером відбитків пальців Touch ID на користь системи розпізнавання обличчя FaceID, яка використовується в актуальній лінійці iPhone 12. Насправді Touch ID ніколи не зникав остаточно — він досі використовується в планшетах iPad. Також старий-добрий Touch ID присутній в iPhone SE (2020), який, не дивлячись на старомодний дизайн в стилі iPhone 8, користується доволі високим попитом. Про можливе повернення Touch ID в iPhone 2022 року у червні писав також авторитетний аналітик Мін-Чі Куо.

Всупереч критиці Face ID під час пандемії та обов’язкового маскового режиму Apple, якщо вірити джерелам Марка Гурмана, не збирається відмовлятися від технології та повертатися до Touch ID з підекранним сенсором в основній лінійці iPhone.

Натомість купертинівський гігант оптимізує технологію з метою непомітного розташування сенсорів TrueDepth під екраном, подібно до того як це вже зараз роблять деякі виробники з підекранними камерами-невидимками. Це в теорії дозволить Apple позбутися горезвісного «чубчика» та забезпечити безрамковий дизайн без будь-яких вирізів в екрані. Нове покоління Face ID може дебютувати в майбутніх iPhone модельного ряду 2022 року. Водночас модельний ряд iPhone 13 (яку б назву зрештою не обрала Apple) буде ідентичній лінійці 2020 року та не принесе ніяких кардинальних змін у дизайні. Детальніше про очікувані нововведення iPhone 13 ми розповідали у попередній замітці.

У публікації Bloomberg також згадується новий iPhone SE, який очікується у першій половині 2022 року. Раніше Мін-Чі Куо повідомляв, що наступник iPhone SE (2020) збереже старомодний дизайн в стилі iPhone 8 і розміри, але отримає підтримку 5G та покращені технічні характеристики. Водночас Марк Гурман натякає, що iPhone SE (2022) отримає теперішню технологію Face ID, тоді як майбутні преміальні моделі будуть використовувати її наступне покоління з непомітним розміщенням сенсорів під екраном.

Раніше Bloomberg повідомив попередні деталі осінніх презентацій Apple 2021 року — всього очікується три таких, а на вересневій, окрім нових iPhone, анонсують також годинник Apple Watch Series 7 з більш плоским дизайном і покращеними характеристиками, а також навушники AirPods третього покоління.