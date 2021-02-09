Bloomberg: бывший глава «железного» бизнеса Apple теперь возглавляет направление устройств AR и VR внутри компании
О том, что Дэн Риччио (на фото выше), бывший вице-президент по разработке программного обеспечения Apple, теперь возглавлял секретную команду разработчиков устройств AR и VR, рассказал авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.
В конце января 2021 года Apple объявила о масштабных кадровых перестановках в руководящем составе — Дэна Риччио, занимавшего пост старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения Apple с 2012 года сменил его заместитель Джон Тернус. В то же время Риччио остался работать в Apple над неким «новым проектом» на неназванной новой должности, подчиняющейся напрямую Тиму Куку. Тогда Риччио, комментируя свое назначение, говорил, что планирует заняться «чем-то новым»
Apple выбрала нового вице-президента по аппаратному обеспечению — Джона Тернуса. Дэн Риччио, занимавший должность с 2012 года, останется в компании
По сообщению Bloomberg, Риччио поставили во главе секретного направления, занимающегося разработкой устройств виртуальной и дополненной реальности. Руководителем команды, занимающейся разработкойустройств AR и VR, по-прежнему остается Майк Роквелл. Сообщается, что под его руководством сейчас трудится команда «более чем из тысячи инженеров». В то же время Дэн Риччио «полностью контролирует» первое оборудование Apple в этой области.
Буквально на прошлой неделе The Information опубликовало новые детали о готовящейся гарнитуре смешанной реальности Apple, чей выход ожидается в 2022 году.
The Information: гарнитура смешанной реальности Apple получит дюжину камер, два 8К-экрана и ценник 3000 долларов