«Большая тройка» мобильных операторов выступила за скорейшее принятие законопроекта №2042 об упрощении доступа телеком-провайдеров к объектам инфраструктуры





В 2017 году в Украине был принят Закон «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики для развития телекоммуникационных сетей» (№4159), который должен был ускорить развитие телеком-сетей. Но этого не случилось, поскольку на практике ключевые нормы этого закона не исполнялись — в прошлом году мы рассказывали о конфликте между провайдерами и балансодержателями объектов инфраструктуры (ОСМД). Законопроект №2042, который сейчас проходит стадию рассмотрения в ВРУ, нацелен как раз на устранение пробелов в действующем законе о доступе к объектам инфраструктуры. На этой неделе «большая тройка» мобильных операторов (Vodafone, Kyivstar, Lifecell) публично выступила за принятие этих изменений. Ниже приводим позицию каждого из операторов.

Киевстар

В комментарии источнику директор по регуляторному обеспечению «Киевстара» Александр Когут сообщил, что некоторые ОСМД отказываются заключать договора о доступе к инфраструктуре, заменяя их договорами сервитута на невыгодных для оператора условиях. Часто встречаются попытки взимания дополнительной платы, расторжения договоров в одностороннем порядке и т.п.

«В Украине более трех лет тому назад был принят очень важный для операторов закон «О доступе к объектам строительства, транспорта и электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей. К сожалению, сегодня операторы продолжают сталкиваться с многочисленными проблемами во время доступа к разным объектам инфраструктуры. Чаще всего попытки уклонения от заключения договоров по доступу и сопротивления нормам этого закона наблюдается со стороны ОСМД. Все это ограничивает возможности потребителей в получении качественных услуг, искажает конкуренцию на рынке и создает искусственные препятствия для быстрой реализации операторами телекоммуникаций масштабного инфраструктурного проекта по обеспечению покрытия территории Украины мобильной связью». Александр Когут, директор по регуляторному обеспечению компании «Киевстар»

Vodafone Украина

В Vodafone Украина также подтвердили, что в текущем виде закон не работает полноценно, и поддержали №2042.

«Мы поддерживаем этот законопроект. Надеемся, что с его принятием и все остальные нормы закона будут действовать эффективно». Ольга Дейнега, директор по корпоративному управлению и контролю Vodafone Украина

lifecell

В компании lifecell в свою очередь заявили, что невозможность разместить на объектах инфраструктуры телекоммуникационного оборудования является одним из препятствий для расширения территории покрытия мобильной связью, поскольку в некоторых местах вообще нет альтернативы для улучшения качества связи без дополнительного размещения такого оборудования.

«Покрытие территории государства сетью мобильной связи четвертого поколения требует установки большого количества базовых станций. Однако это крайне трудно осуществить из-за отсутствия регулирования отношений между операторами телекоммуникаций и владельцами объектов инфраструктуры строительства, транспорта, электроэнергетики. ООО «Лайфселл» считает крайне важным указанный законопроект и просит народных депутатов поддержать его во время голосования в сессионном зале».

Одним из авторов законопроекта является заместитель главы парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко, ранее возглавлявший правление Интернет ассоциации Украины (ИнАУ). Он тоже настаивает на необходимости его скорейшего принятия.

«К сожалению, действующий закон о доступе к инфраструктуре не работает, потому что в последний день голосования «с голоса» в него заложили такие механизмы, которые сделали его неработающим. Мы это все убрали и прописали обеим сторонам не только права, но и обязанности. Речь не идет о том, чтобы узаконить те «сопли из проводов», которые висят у нас в ряде домов – речь идет о том, что никто не может ограничить потребителя в выборе сервиса. Но оператор, который придет предоставлять этот сервис, должен действовать по правилам, устанавливаемым государством. Если мы выбрали курс на Европу, нужно объяснить рынку, что европейские правила работы – прежде всего в четком следовании установленным нормам и в добросовестном их выполнении». Александр Федиенко, глава парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации

В феврале Верховная Рада отправила законопроект №2042 на повторное второе чтение.

Источник: interfax.com.ua