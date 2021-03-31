Bolt відкриває новий сезон прокату електросамокатів у Києві, їх кількість збільшили, а тарифи знизили





Сьогодні у Києві стартував новий сезон прокату електросамокатів Bolt. Цього року їхня кількість значно збільшиться, а вартість прокату буде доступнішою, ніж торік. Запуск послуги планується також в інших містах України (за деякими даними першими стануть Львів та Одеса).

У новому сезоні на вулицях Києва з’являться електросамокати, розроблені фахівцями компанії Bolt. Ця модель представляє нове покоління електросамокатів, виробництво яких компанія прагне зробити максимально екологічним. Наприклад, матеріали цієї моделі підлягають повній переробці та повторному використанню.

Ціна розблокування електросамоката становитиме 9 грн. Хвилина поїздки в дні з понеділка по четвер коштуватиме 1,90 грн, а в п’ятницю, суботу та неділю ― 2,50 грн. Компанія Bolt також пропонує користувачам узяти на прокат самокат на весь день за спеціальною вигідною ціною ― 490 грн.

Щоб скористатися сервісом прокату електросамокатів, необхідно:

Завантажити додаток для замовлення поїздок Bolt у Google Play (Android) або App Store (iOS). Якщо цей додаток уже було встановлено раніше, його потрібно оновити до останньої версії.

Після встановлення або оновлення додатка потрібно переключитися в режим самокатів, натиснувши на іконку в правому верхньому кутку додатка. Потім потрібно підійти до електросамоката і відсканувати його QR-код.

Оплата послуги прокату електросамоката здійснюється за допомогою банківської карти або сервісу Apple Pay.

«У 2020 році послуга прокату електросамокатів викликала неабиякий інтерес користувачів, і наш бізнес досяг високих показників. Тому цьогоріч кількість самокатів буде збільшено. Таким чином ми продовжимо роботу над розвитком мікромобільності в Україні. Ми плануємо розширити географію послуги в Києві, а також запустити сервіс прокату електросамокатів в інших великих містах України», ― зазначив керівник напряму з розвитку прокату електросамокатів компанії Bolt в Україні Антон Мілка.

Зазначимо, що послугами Bolt користується понад 50 млн осіб у 40 країнах Європи й Африки. Компанія надає цілу низку послуг, таких як виклик автомобілів, доставка їжі, кур’єрська доставка, прокат електросамокатів і електровелосипедів. В Україні послуги компанії Bolt доступні у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Житомирі, а також в Івано-Франківську й Одесі.

Джерело: Bolt