Бюджетник Nokia C20 Plus — 6,5-дюймовый экран, батарея на 4,950 мА·ч и Android 11 Go за €90

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





В апреле HMD Global анонсировала россыпь смартфонов Nokia в трех разных сериях, включая бюджетник Nokia C20 под управлением Android 11 Go. Сегодня к нему присоединился Nokia C20 Plus. Что примечательно, Plus-версия даже немного компактнее обычной Nokia C20 (за счет чуточку меньшей диагонали экрана), но выделяется большими объемами памяти, набором камер повышенного разрешения и более емким аккумулятором.

Nokia C20 Plus выполнен в цельном корпусе из поликарбоната с рифленым 3D-дизайном, что, по словам производителя, делает прочнее и долговечнее.

Характеристики Nokia C20 Plus

Экран — 6,5 дюйма IPS с разрешением 720×1600 пикселей и соотношением сторон 20:9;

Платформа — 28-нм Unisoc SC9863A (4×1,6 ГГц Cortex-A55 + 4×1,2 ГГц Cortex-A55 + GPU Mali-G52 MC2);

Unisoc SC9863A (4×1,6 ГГц Cortex-A55 + 4×1,2 ГГц Cortex-A55 + GPU Mali-G52 MC2); Память — 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти (есть слот microSD);

Аккумулятор — 4950 мА·ч; увы здесь старый порт microUSB, так что поддерживается всего 10-ваттная зарядка;

Основная камера — сдвоенная 8 + 2 Мп.

Фронтальная камера — 5 Мп в каплевидном вырезе;

Габариты — 165,4×75,9хН/Д мм при массе 204,7 г.

Другое: нет ни NFC, ни сканера отпечатков пальцев (есть функция распознавания по лицу), зато есть разъем 3,5 мм.

В Китае смартфон Nokia C20 Plus предлагается в черном и синем цветах по цене 699 юаней (около €90). Старт продаж намечен на 16 июня. О сроках доступности и цене Nokia C20 Plus в Украине пока данных нет.

Недавно HMD Global вернула мобильный бизнес Nokia к прибыли впервые с 2017 года.