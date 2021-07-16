Canalys: Xiaomi обогнала Apple и стала №2 на мировом рынке смартфонов





Аналитики Canalys опубликовали свежий отчет, позволяющий узнать о расстановке сил на рынке смартфонов во втором квартале 2021 года, и он позволяет лишний раз убедится, что от «заката» Huawei на международном рынке выиграли все без исключения китайские бренды (не считая Honor), но больше всех — Xiaomi. В минувшем квартале ей удалось опередить Apple по объему продаж и выйти на второе место, вплотную приблизившись к лидеру Samsung.

В отчете Canalys статистика приведена не в абсолютном, а в относительном выражении. Так, объем мирового рынка смартфонов вырос на 12% на фоне восстановления отрасли после ковидных ограничений. Лидером по-прежнему остается Samsung, которая нарастила продажи на 15% и заняла 19% рынка. В спину южнокорейскому гиганту дышит Xiaomi с долей 17%. Что интересно, Xiaomi сумела нарастить поставки на целых 83% — самый высокий показатель в топ-5 крупнейших производителей смартфонов.

Продажи смартфонов Xiaomi выросли более чем на 300% в Латинской Америке, на 150% в Африке и на 50% в Западной Европе. Но средняя цена продажи за единицу у Xiaomi по-прежнему на 40% ниже, чем у Samsung, и на 75% меньше по сравнению с Apple, которая занимает третье место по объему продаж с долей 14%. В минувшем квартале в штуках Apple отгрузила на 1% больше смартфонов, чем год назад.

В первую пятерку также вошли китайские Oppo и Vivo, которые входят в концерн BBK Electronics. Их доли идентичны — 10%.