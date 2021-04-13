Чехи оновили кросовер Skoda Kodiaq вперше за п’ять років, з липня його буде можна замовити в Україні





Майже через п’ять років після випуску своєї першої моделі у лінійці кросоверів Skoda представила оновлену версію Kodiaq. Автовиробник зробив його дизайн ще більш виразним, удосконаливши також аеродинаміку автомобіля.

Тепер він стандартно оснащуватиметься Full LED оптикою та опціонально – матричними фарами і ергономічними вентильованими сидіннями. В Україні автомобіль пропонуватиметься у комплектаціях Ambition, Style, L&K та SPORTLINE, він буде доступний для замовлення з липня 2021 року.

«KODIAQ для нас — революційний продукт. Він став нашою першою моделлю у лінійці кросоверів і відкрив нам абсолютно новий сегмент ринку автомобілів, що швидко зростає. Наші клієнти і журналісти оцінили KODIAQ так само високо, як і інші моделі ŠKODA: прекрасне співвідношення ціни і якості, місткий, з широким вибором доступних опцій. Зараз ми оновили не лише зовнішність нашого кросовера, але і його оснащення, запропонувавши ще кращу безпеку і комфорт, які дають повністю світлодіодні фари та ергономічні сидіння» — зазначив Томас Шефер, Голова Правління ŠKODA AUTO.

Автомобіль отримав ефектну передню частину «хижака» з більш вертикальною решіткою радіатора. Фари стали тоншими, ніж раніше, й у поєднанні з розташованими нижче світлодіодними ліхтарями (для топових комплектацій – у вигляді окремого світлодіодного модуля) створюють новий впізнаваний світловий силует.

Skoda Kodiaq оснащується світлодіодними фарами, але вперше до комплектації L&K увійдуть Full LED матричні фари, що також будуть доступні у якості опції для решти комплектацій. Нові легкосплавні диски у розмірі до 20 дюймів ще більше посилюють динамічний і вражаючий вигляд автомобіля.

Задній спойлер, пофарбований у глянцевий чорний колір, візуально подовжує корпус кросовера. В ансамблі з боковими «плавничками», чию конструкцію було запозичено з авіабудування, він покращує загальну аеродинаміку автомобіля.

Задні ліхтарі оновленого Kodiaq мають вже знайому кристалічну структуру, але є тоншою версією типової С-подібної форми. Вони виконані повністю у технології Full LED, їх встановлюються навіть у базовій комплектації та оснащуються динамічними покажчиками повороту.

У салоні додали декоративні панелі, контрастні стрічки і покращене світлодіодне освітлення. Приладова панель і дверні карти оздоблені декоративними накладками, що імітують матовий алюміній у комплектації Ambition або мають геометричний малюнок у комплектації Style. Версії Style та L&K мають спортивні хромовані дверні ручки. Внутрішнє світлодіодне освітлення охоплює також простір для ніг водія і переднього пасажира і включає десять кольорових схем. Відділення для речей у передніх дверях підсвічується білим світлом, а при відкритті дверей водія чи переднього пасажира на землю поряд з автомобілем проектується логотип Skoda. Світлодіодне освітлення салону можна замовити додатково до комплектації Ambition; для версій Style, L&K і SPORTLINE воно є частиною стандартного оснащення.

Вперше покупцям Kodiaq доступні у якості опції ергономічні вентильовані сидіння з перфорованою шкірою, оснащені електрорегулюванням та функцією масажу. Альтернативний варіант виконання, доступний для комплектацій Ambition та Style, виконано із застосуванням високоякісної оббивки сидінь зі штучної шкіри. Додатковий третій ряд складаних сидінь дозволяє Kodiaq брати на борт до семи пасажирів. Зі складеним третім рядом сидінь об’єм багажного відсіку автомобіля становить 2065 л.





Опціональна звукова система CANTON в процесі модифікації Skoda Kodiaq також зазнала змін. Додатково до центрального динаміка на приладовій панелі і сабвуфера у багажнику система оснащується десятьма динаміками замість восьми, що встановлювалися раніше. Два нових динаміка розташовані у панелях передніх дверей і прикрашені круглою хромованою окантовкою. Звукова система CANTON може похвалитися 575 Вт потужності і входить до комплектації Kodiaq L&K та Sportline.

Цифрова панель приладів з 10,25-дюймовим дисплеєм та чотирма варіантами оформлення доступна у якості опції для всіх комплектацій. Власники Skoda Kodiaq версії SPORTLINE мають можливість обрати додатковий варіант оформлення цифрової панелі – Sport. Набір систем допомоги доповнено покращеною версією системи Crew Protect Assist (проактивний захист водія та переднього пасажира). Ця версія відрізняється додатковими сенсорами у задній частині автомобіля, що реагують на транспортні засоби, які загрожують наїздом ззаду.

Виробництво Skoda Kodiaq почалося у 2016 році на заводі Kvasiny у Чехії. Кампанія із запуску лінійки кросоверів включала інвестиції у модернізацію виробництва до 2018 року на суму в еквіваленті понад 290 мільйонів євро. Щоб задовольнити попит на KODIAQ, в подальші роки Skoda розмістила потужності з виробництва цих автомобілів у Китаї, Індії, Росії. В Україні модель Kodiaq складають на заводі «Єврокар» у Соломоновому. На кінець березня 2021 року з конвеєрів по всьому світу зійшли понад 600 000 автомобілів KODIAQ.

Джерело: Skoda