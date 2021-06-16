Центр громадського здоров’я МОЗ створив «Калькулятор життя» — він розраховує очікувану тривалість життя





Центр громадського здоров’я МОЗ України анонсував запуск нового онлайн-інструменту під промовистою назвою «Калькулятор життя» — це онлайн-інструмент, який розраховує очікувану тривалість життя на підставі низки факторів. Також він показує те, наскільки позитивні зміни збільшують тривалість життя.

Очікувана тривалість життя — це показник, що прогнозується з допомогою демографічних знань. Він показує середню кількість додаткових років, що може прожити людина. Те, наскільки точно розраховується цей показник, залежить від повноти даних перепису населення країни та якості статистики про смертність. Важливим показником є тривалість саме здорового життя людини, без втрати працездатності. Для його розрахунку використовують дані про поширеність у країні різних захворювань.

Сервіс, який доступний за адресою life-calc.phc.org.ua, дозволяє виконати розрахунок очікуваного життєвого ресурсу всього за 3 хвилини — потрібно лише пройти коротке опитування. Система аналізує комплекс чинників:

харчові звички;

місце проживання;

фізична активність;

ставлення до здоров’я;

доступ до медичних послуг.

Над створенням «Калькулятора життя» працювали досвідчені лікарі, фахівці з медичної кібернетики, що представляють Центр громадського здоров’я України та Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. Структура проєкту створена на базі Big Life, яку створили фахівці з Оттави (Канада).