



Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» окреслив дві амбітні цілі, які планує досягнути національний поштовий оператор наступного року.

На початку року оператор закупив 1860 авто Citroёn Berlingo L2 «Worker» вартістю 1,3 млрд грн для мобільних поштових відділень у рамках проєкту «Пересувні відділення». Тоді нам розповідали, що до кінця 2021 року нові авто курсуватимуть країною у складі 2500 мобільних поштових відділень.

Гендиректор «Укрпошти» уточнив, що цього року буде запущено 800 машин, а наступного — ще близько 900. І до кінця червня 2022 року вся країна буде покрита мобільними поштовими відділеннями.

Також Ігор Смілянський повідомив про зменшення граничної планки з комп’ютеризації сіл.

«У процесі запуску проекту [пересувних відділень] ми оцінили, що у великих селах робота пересувних відділень не оптимальна, їх можна комп’ютеризувати. Раніше комп’ютеризували всі села з населенням понад 2 тис. осіб, наразі ми переглянули цей параметр і опустили планку до 1200 людей. У менших селах буде пересувне відділення» Ігор Смілянський гендиректор «Укрпошти»

Також гендиректор «Укрпошти» повідомив, що компанія все ще перебуває на початку процесу створення необхідної інфраструктури, яка дозволить запустити електронну комерцію.

Нагадаємо, «Укрпошта» у майбутньому планує запустити поштовий банк, який протягом 5 років увійде в топ-5 банків України за кількістю клієнтів і заощадить державі понад 10 млрд грн за 4 роки.