Депутати хочуть скасувати сезонне переведення годинників двічі на рік в Україні





Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу законопроект «Про обчислення часу в Україні» №4201. Його автором виступає Перший заступник Голови ВРУ Руслан Стефанчук.

За словами автора законопроекту, щорічний перехід на літній та зимовий час негативно впливає на біоритми та здоров’я людини.

«Я направив листи до Національної академії наук України та провідних медичних університетів України. Абсолютно всі, без виключення, висловили підтримку ідеї скасування сезонного переведення годинника, оскільки це негативно впливає на біоритми людини та, відповідно, на здоров’я людини», — заявляє Руслан Стефанчук.

Крім того, він вказує, що у Європейському Союзі вже не перший рік говорять про скасування щорічного переходу на зимовий і літній час. Європейський парламент також підтримав ідею припинити сезонне переведення годинників з 2021 року. За результатами онлайн-голосування, 84% жителів ЄС підтримують скасування переходу на літній та зимовий час.

«Тож викладений у законі підхід відповідає і світовій практиці», — додав Руслан Стефанчук.

Перший заступник Голови ВРУ нагадує, що 95% території України перебувають в межах єдиного часового поясу — UTC + 2. Тільки Луганська та частково Донецька і Харківська області, а також незначна частина Закарпатської області знаходяться в інших часових поясах. Часова відмінність між ними становить 68 хвилин.

«Тому ми можемо говорити, що фактично вся Україна перебуває в межах одного часового поясу», — зазначив Руслан Стефанчук.

Хоча автор законопроекту припускає, що у разі необхідності, при підготовці законопроекту до другого читання депутати можуть передбачити можливість надання деяким територіальним громадам права запроваджувати регіональний робочий час.

Руслан Стефанчук стверджує, що економічна доцільність сезонного переведення стрілок годинників не доведена. Посилаючись на висновки Європарламенту, Національної академії наук України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, депутат заявляє, що переведення часу двічі на рік немає жодного економічного обґрунтування.

«Не існує досліджень, в яких було б доведено заощадження електроенергії» — стверджує Перший заступник Голови ВРУ.

Депутат також нагадав, що після анексії Криму Російська Федерація одразу ж прийняла рішення та встановила на тимчасово окупованих територіях московський час.

«Наша задача — встановити та закріпити єдиний київський час на всій території України без виключення», — підкреслив Руслан Стефанчук.

Джерело: ВРУ