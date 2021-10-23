Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України буде повністю реформована до 2025 року

Президент України підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2021 року «Про Концепцію реформування Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України». Концепція буде реалізована у два етапи до 2025 року, перший етап реформи розпочнеться вже у січні 2022 року.

Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь відзначив, що метою Концепції є реформування та розвиток Служби як сучасного органу, який забезпечує високоякісний захищений урядовий зв’язок і кіберзахист органів державної влади та критичної інфраструктури. Це передбачає запровадження уніфікованої системи планування та управління ресурсами на основі сучасних європейських та євроатлантичних підходів.

Ключовими результатами реалізації Концепції є:

забезпечення надання надійного, безпечного та своєчасного спеціального зв’язку в мирний час, в умовах надзвичайного стану і в особливий період;

посилення демократичного цивільного контролю за діяльністю Служби та підвищення рівня довіри суспільства до її діяльності;

розширення функціональних можливостей Національної телекомунікаційної мережі, що дасть можливість забезпечити інтеграцію наявних систем спеціального зв’язку та уніфікацію захищених електронних комунікацій різних державних органів у загальному безпековому контурі з використанням сучасних цифрових технологій;

розширення напрямів співробітництва з Організацією Північноатлантичного договору з метою набуття повноправного членства України в НАТО та забезпечення виконання національних зобов’язань щодо акредитації з питань безпеки національних комунікаційно-інформаційних систем, у яких обробляється інформація НАТО, з обмеженим доступом;

впровадження механізмів державно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки;

розгортання системи кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури;

захист національних інтересів у сфері безпеки та оборони, зниження ймовірності негативного впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на телекомунікаційну складову системи управління державою, забезпечення кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури, зменшення втрат особового складу, озброєння та військової техніки;

реформування організаційної структури Держспецзв’язку, дерегулювання та спрощення окремих процедур;

підвищення ефективності виконання покладених на Службу завдань;

забезпечення на належному рівні підготовки фахівців із захисту інформації, кіберзахисту (кібербезпеки);

гарантування належного матеріального забезпечення особового складу Служби;

підвищення надійності, оперативності доставки кореспонденції, що містить відомості, які становлять державну таємницю, та/або службову інформацію, офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти;

підвищення престижу служби в Держспецзв’язку.

Всі заходи в межах реалізації стратегії дадуть змогу підвищити інституційну спроможність, а також оптимізувати організаційну структуру Держспецзв’язку, наголосив Юрій Щиголь.

“Кібербезпека та захист персональних даних громадян — один з головних пріоритетів Мінцифри. Ця сфера повинна не просто бути на одному рівні з цифровізацією країни, а на крок попереду. Завдяки реформі Держспецзв’язку оптимізує свою структуру, позбудеться невластивих їй функцій та посилить кіберзахист об’єктів критичної інфраструктури. У результаті це дозволить Україні стати однією з найсильніших країн у галузі кіберзахисту, щоб кожен почувався безпечно в цифровій державі”, – зазначив Віце-прем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зазначимо, шо у вересні поточного року Держспецзв’язку України та Держдеп США підписали угоду про встановлення лінії захищеного зв’язку між нашими країнами.

Джерело: Держспецзв’язку