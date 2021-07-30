Держенергоефективності оприлюднило статистику розвитку відновлюваної електроенергетики за I півріччя 2021 року — загальна потужність збільшилась на 8,3% або 709 МВт
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України оприлюднило актуальну статистику розвитку відновлюваної електроенергетики на кінець I півріччя 2021 року.
Отже, за I півріччя 2021 року загальна потужність об’єктів відновлюваної електроенергетики збільшилась на 8,3 % або на 709 МВт.
З них за 6 місяців введено:
- вітроелектростанцій – 278,4 МВт;
- сонячних електростанцій – 257,4 МВт;
- СЕС приватних домогосподарств – 156 МВт;
- електростанцій на біомасі – 10,4 МВт;
- електростанцій на біогазі – 6 МВт;
- об’єктів малої гідроенергетики – 1,6 МВт.
У встановлення 709 МВт потужностей об’єктів відновлюваної електроенергетики інвестовано близько 530 млн євро.
Загалом, станом на кінець I півріччя 2021 року в Україні введено 9225 МВт потужностей, що виробляють електроенергію з відновлюваних джерел, а саме:
- 6 351 МВт – сонячні електростанції;
- 1 593 МВт – вітроелектростанції;
- 933 МВт – СЕС домогосподарств;
- 119 МВт – потужності на твердому біопаливі;
- 118 МВт – мала гідроенергетика;
- 111 МВт – біогазові установки.
Потужності «зеленої» електроенергетики введені по рокам:
- у 2015 р. – 32 МВт;
- у 2016 р. – 136 МВт;
- у 2017 р. – 291 МВт;
- у 2018 р. – 848 МВт;
- у 2019 р. – 4 669 МВт;
- у 2020 р. – 1 574 МВт;
- у І півріччі 2021 р. – 709 МВт.
Статистику підготовлено за результатами моніторингу, проведеного Держенергоефективності.
Джерело: Держенергоефективності