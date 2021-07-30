Держенергоефективності оприлюднило статистику розвитку відновлюваної електроенергетики за I півріччя 2021 року — загальна потужність збільшилась на 8,3% або 709 МВт

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Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України оприлюднило актуальну статистику розвитку відновлюваної електроенергетики на кінець I півріччя 2021 року.

Отже, за I півріччя 2021 року загальна потужність об’єктів відновлюваної електроенергетики збільшилась на 8,3 % або на 709 МВт.

З них за 6 місяців введено:

вітроелектростанцій – 278,4 МВт;

сонячних електростанцій – 257,4 МВт;

СЕС приватних домогосподарств – 156 МВт;

електростанцій на біомасі – 10,4 МВт;

електростанцій на біогазі – 6 МВт;

об’єктів малої гідроенергетики – 1,6 МВт.

У встановлення 709 МВт потужностей об’єктів відновлюваної електроенергетики інвестовано близько 530 млн євро.

Загалом, станом на кінець I півріччя 2021 року в Україні введено 9225 МВт потужностей, що виробляють електроенергію з відновлюваних джерел, а саме:

6 351 МВт – сонячні електростанції;

1 593 МВт – вітроелектростанції;

933 МВт – СЕС домогосподарств;

119 МВт – потужності на твердому біопаливі;

118 МВт – мала гідроенергетика;

111 МВт – біогазові установки.

Потужності «зеленої» електроенергетики введені по рокам:

у 2015 р. – 32 МВт;

у 2016 р. – 136 МВт;

у 2017 р. – 291 МВт;

у 2018 р. – 848 МВт;

у 2019 р. – 4 669 МВт;

у 2020 р. – 1 574 МВт;

у І півріччі 2021 р. – 709 МВт.

Статистику підготовлено за результатами моніторингу, проведеного Держенергоефективності.

Джерело: Держенергоефективності