Держгеонадра: В Україні проведуть електронні торги на геологорозвідку та розробку «металів майбутнього» (вже пропонується 30 перспективних ділянок)





Голова Державної служба геології та надр України (Держгеонадра) Роман Опімах та виконавчий директор урядового офісу UkraineInvest Сергій Цівкач презентували потенційним інвесторам об’єкти із покладами стратегічних та критичних мінеральних ресурсів. У ході пресконференції Роман Опімах наголосив, що мінерально-сировинна база України здатна майже повністю задовольнити потреби національної промисловості, а також посприяти розвитку її експортного потенціалу.

«Паливно-енергетична та агрохімічна сировина та продукти переробки, кольорові метали та коксівне вугілля традиційно імпортуються у значних обсягах на суму понад 13 млрд дол. (2019 рік), що відносить їх до категорії критичних мінералів для України. На жаль, «метали майбутнього», що використовують для інноваційних технологій, майже не розробляються в Україні, тоді як попит на них по всьому світу стрімко зростає. Нині важливим є нарощення їх видобутку, а також створення потужностей з їх збагачення і первинної переробки. Наявні ресурси та перспективи розробки мінералів майбутнього дозволять розвивати в Україні нові сучасні індустрії. Це вказує на їх стратегічне значення для становлення України на міжнародній арені в новому амплуа» — сказав Романг Опімах.

Тому Держгеонадра мають намір залучати інвестиції до розробки цих категорій корисних копалин. З цією метою презентували Інвестиційний атлас (PDF), який містить вже понад 30 вакантних перспективних ділянок, описова інформація про які розміщена онлайн. Дорадчу підтримку зацікавленим суб’єктам готові надати державні геологічні підприємства, а також урядове агентство UkraineInvest у супроводі інвесторів.

Роман Опімах додав, що в кінці минулого року вперше на відкритому аукціоні було продано ділянку із покладами золота. Також оголошено аукціон з продажу спеціального дозволу на геологорозвідку цирконію, який відбудеться 15 лютого. Вперше ділянки із покладами літію, титану, нікелю, кобальту, хрому, танталу, ніобію, берилію, цирконію, скандію, молібдену, золота та урану можна придбати на прозорих електронних торгах.

Традиційно до участі у торгах допускаються також іноземні інвестори, тому останніми роками цікавість інвесторів до видобувних підприємств України стрімко збільшувалась. Так, за нещодавніми підсумками накопичені капітальні інвестиції у добувну промисловість стало зростали у середньому на 30%, і лише протягом минулого року цей показник дещо зменшився і склав 4200 млн доларів США (11,5% від загальної суми накопичених ПІІ в капітал).

Раніше Держгеонадра вказували, що Україна має в своєму розпорядженні величезні запаси літію, нікелю, кобальту і марганцю, які необхідні в тому числі для виробництва акумуляторів для електромобілів. Пізніше прем’єр-міністр України запропонував ЄС спільно розвідувати запаси «металів майбутнього» і побудувати в Україні завод з виробництва електробусів і акумуляторів для електромобілів.

Джерело: Держгеонадра