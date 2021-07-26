Держприкордонслужба розповіла, куди найчастіше літали українці — в топі Польша, Туреччина та Єгипет

Державна прикордонна служба України опублікувала інфографку, де розповіла про тенденції закордонних мандрівок в першому півріччі 2021 року — попри тривалі карантинні обмеження та істотне зниження пасажиропотоків у пунктах пропуску на державному кордоні України прикордонники відзначили у звіті істотне зростання кількості поїздок громадян України до деяких країн з одночасним зростанням обсягів прибуття в Україну іноземців.

Лідером серед українців залишається Польща — за перше півріччя до сусідньої держави їздили понад 1,9 млн громадян. Другу позицію зі зростанням більш ніж у шість разів (у порівнянні з І півріччям 2020-го) посіла Туреччина — 774,5 тис. українців побували у цій країні. Третє місце із подвійним приростом та загальною кількістю у понад 705 тис. поїздок громадян України посів Єгипет .

Топ-10 країн, куди виїжджали громадяни України в січні-червні 2021 року:

Стосовно іноземних громадян, які відвідували Україну за перші шість місяців поточного року найбільший приріст продемонструвала Турецька Республіка — +29% до показника аналогічного періоду минулого року). На 6 % зросла кількість громадян Німеччини. Незначним в абсолютній кількості, однак дуже показовим у порівнянні, є зростання у півтора раза кількості громадян США , які прибували в Україну у першому півріччі 2021-го.

Топ-10 іноземних країн, громадяни яких в’їжджали до України в січні-червні 2021 року:

Наразі МОЗ розглядає можливість зробити обов’язковим 14-денний карантин для всіх людей, які в’їжджають в країну та не мають щеплення від ковіду.