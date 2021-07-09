Держпродспоживслужба скасує штрафи в сумі понад 325 млн грн, накладені на «Нову пошту» в Харківській області





Днями ми повідомляли, що Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області наклало на компанію «Нова пошта» штраф в сумі 325,85 млн грн. Це стало наслідком проведення позапланової перевірки двох відділень «Нової пошти». Разом з тим, компанія була незгодна з таким великим штрафом, вказала на численні порушення, що мали місце під час проведення перевірки працівниками Держпродспоживслужби, та повідомила про наміри оскаржувати штраф через суд. Сьогодні ця історія отримала продовження.

Голова Державної продовольчої споживчої служби Владислава Магалецька запевняє, що накладений на «Нову пошту» штраф в сумі понад 325 млн грн буде скасований. Про це вона повідомила своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Вчора цілий день займалася цим питанням: проводила внутрішнє розслідування, ознайомилася з відеофіксацією, консультувалася з юристами. Розібрала ситуацію, як то кажуть, на молекули», – говориться в заяві чиновниці.

Владислава Магалецька додала, що такого штрафу не буде «бо він неадекватний порушенню». Разом з тим, чиновниця заявила про необхідність вносити зміни в законодавство, інакше такі випадки можуть повторитися.

«З «винуватцями» скандалу в Харківській області розбираємося. Мене особисто цікавлять мотиви такого рішення. Наголошую: в ДПСС ніхто не буде «рвати» бізнес поки я очолюю цю структуру. Всі подробиці — згодом.» — запевнила Владислава Магалецька.

Згодом подробицями поділилася вже компанія «Нова пошта». Повідомляється, 9 липня відбулася зустріч співвласника Нової пошти Вячеслава Климова з головою Державної споживчої служби Владиславою Магалецькою у рамках Спілки українських підприємців. У зустрічі також взяв участь заступник бізнес-омбудсмена в Україні Ярослав Грегірчак. Під час цієї зустрічі обговорювали ситуацію з накладанням на «Нову пошту» штрафів, що вимірюються сотнями мільйонів гривень.

Стало відомо, що у справі відкрито два дисциплінарних провадження. Створені окремі комісії, які проводять розслідування з приводу перевірок «Нової пошти» у Харкові та Чугуєві. Комісія, яка розслідувала справу у Харкові, попередньо встановила численні порушення законодавства під час проведення перевірки. Попередньо Голові Держспоживслужби буде рекомендовано повністю скасувати рішення про штраф у Харкові на суму 151 млн гривень. Комісія, що розслідує справу у Чугуєві, ще не завершила свою роботу і планує завершити її до 15 липня.

Крім того, Держпродспоживслужба направить у Виконавчу службу лист про призупинення виконання рішення. Це потрібно для того, щоб з Нової пошти не був автоматично стягнений штраф поки триває розгляд справи.