Для Київради хочуть створити новий сучасний сайт з інструментами прямої демократії, на розробку документації виділять 50 тис. грн
В електронній системі публічних закупівель ProZorro оголошено новий тендер, який передбачає розробку проєктно-кошторисної документації на створення офіційного веб-порталу Київської міської ради та системи електронного проходження проектів рішень Київської міської ради.
Новий сайт повинен отримати інструменти для реалізації прямої демократії. Ознайомитися з докладними умовами тендеру можна за наступним посиланням.
«У 2021 році, ми дійсно хочемо мати адекватний сайт, який спростить усім нам життя. Сайт сучасний, із мобільною версією, функціоналом, а головне (нарешті): модулем проходження проектів рішень та реалізації інструментів прямої демократії», — зазначив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко. «Так, коштів у нас із вами на це небагато: 49 900 грн. Але це на розробку саме проєктно-кошторисної документації. Тож, якщо у когось з нами співпадають думки та бажання: подавайтесь на закупівлю».
В умовах тендеру зазначено, що кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 10 лютого, а кінцевий строк виконання робіт і послуг за тендером – 30 квітня 2021 року.
Метою створення інформаційно-аналітичного веб-порталу КМР є централізація та зосередження можливостей інформування і взаємодії громадян з органом місцевого самоврядування. Новий сайт повинен містити наступні розділи:
- «Новини» з можливістю пошуку публікації по назві новини, даті публікації;
- «Анонси» з можливістю пошуку публікації по назві анонсу, даті публікації;
- «Онлайн трансляції» з можливістю перегляду відео на веб-порталі та при переході на YouTube;
- «Банери»;
- «Депутати» з можливістю пошуку депутата за алфавітом;
- «Комісії» з можливістю показу інформації про заплановані засідання, склад комісії, протоколи комісій, онлайн трансляцій, відеоархів, звіти та додаткові матеріали;
- «Громадська участь» (Загальні збори, Громадські слухання, Місцеві ініціативи).
Крім того, на сайті планується розмістити онлайн-форми: «Повідомити про корупцію»; «Запит на публічну інформацію»; «Написати депутату»; «Зворотний зв’язок» тощо.