Дослідження: Цифрова конфіденційність є надзвичайно важливою для 65% українських користувачів Viber [інфографіка]





Розробники месенджеру Viber опублікували результати глобального опитування, згідно з якими для 77% користувачів платформи є важливою їх цифрова конфіденційність. Опитування проводилось на добровільних засадах у додатку Viber, всього у ньому взяли участь понад 340 000 користувачів з усього світу.

Оскільки пандемія COVID-19 продовжує прискорювати диджиталізацію багатьох аспектів нашого життя, від робочого та освітнього процесів до охорони здоров’я, люди все частіше користуються комунікаційними додатками та іншими цифровими інструментами для підтримання зв’язку з родиною, друзями та колегами. Нещодавнє опитування Rakuten Viber свідчить про те, що під час цієї трансформації безпека особистих даних продовжує залишатись ключовим питанням для користувачів.

Серед усіх регіонів, де проводилось опитування (Європа, Близький Схід, Північно-Африканський та Азійсько-Тихоокеанський регіони), мешканці Західної Європи особливо турбуються про свою цифрову конфіденційність — 85% респондентів відповіли, що це питання є для них важливим. Цей показник є на 10% вищим за світове середнє значення. Серед українських користувачів Viber, які брали участь в опитуванні, 65% піклуються за свою безпеку онлайн — це на 15% менше за показник у регіоні.

Наявність у додатку функцій збереження конфіденційності листування та наскрізного шифрування за замовчуванням є важливим для користувачів. Серед п’яти варіантів відповідей 73% респондентів з України погодились з тим, що для них основним пріоритетом є приватність онлайн. Не менш важливою для користувачів є і можливість перевірити, чи збирає компанія інформацію, яка не є необхідною для забезпечення роботи додатка — 14% респондентів обрали цю опцію.

“Це опитування говорить нам та усьому світу про те, що конфіденційність не має відходити на другий план у процесі розробки функцій. Особливо у часи, коли безпекою нехтують заради прибутку”, — стверджує Джамел Агауа, генеральний директор Rakuten Viber. “Оскільки питання забезпечення безпеки даних є важливим для наших користувачів, так само як і для нас, наша команда буде продовжувати надавати користувачам безпечну комунікаційну платформу для спілкування онлайн”.

Розробники Viber також нагадали, що усі повідомлення та дзвінки в месенджері захищені наскрізним шифруванням за замовчуванням. Ця технологія забезпечує кодування контенту, яким обмінюються користувачі, таким чином, що ключі декодування є лише у відправника та отримувача. Ніхто, навіть сервери Viber, не мають доступу до інформації розмов. Користувачів додатку ніхто не може приєднати або запросити до групових чатів без їх згоди. Viber також має функцію створення прихованих чатів, які можна відкрити лише після введення PIN-коду, та відправки зникомих повідомлень, які видаляються після завершення відведеного користувачем часу.

Подібно до результатів глобального опитування, для приблизно 100 000 респондентів або 72% користувачів з Центральної та Східної Європи наявність наскрізного шифрування є надзвичайно важливою — минулого року цей показник складав лише 18%. Більш того 79% користувачів з усього світу змінять свій месенджер через проблеми з приватністю онлайн.

Джерело: Viber