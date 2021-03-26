Дослідження: Кожен другий українець скористався щонайменше однією е-послугою упродовж 2020 року





Мінцифра планує перевести усі державні послуги в онлайн до 2024 року.

Згідно з дослідженням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення ПРООН, Мінцифри та Посольства Швеції в Україні, впродовж останніх 12 місяців понад половина громадян (53%) скористалися щонайменше однією цифровою послугою.

Серед найбільш популярних цифрових послуг в Україні — отримання паспортів та інші контакти з Державною міграційною службою. Цими послугами скористалися 15% респондентів. Також 13% користувалися застосунком чи порталом Дія. І стільки ж українців використовували електронні державні послуги з отримання субсидій, пільг та соціальних виплат. Серед популярних е-послуг ті що стосуються особистого транспорту (водійське посвідчення, продаж авто і т.д.) — 12% та пенсійного забезпечення — 11%.

Серед сфер, які потребують вдосконалення електронних послуг, українці назвали комунальні послуги, оформлення та отримання пенсій, медичні послуги, ведення малого бізнесу, отримання соціальної допомоги та інші.

З 47% респондентів, які не користувалися електронними послугами за останній рік, майже чверть зізналися, що їм бракує навичок для цього. А кожен п’ятий опитаний — 21% — не користувався онлайн-послугами через відсутність інтернету, деякі причиною назвали недовіру до електронних послуг.

В Мінцифрі підкреслили, що вже працюють над розв’язанням цих проблем. Одна із цілей відомства — навчити 6 мільйонів українців базовим цифровим навичкам до 2024 року. Для цього Мінцифра запустила національну онлайн-платформу Дія.Цифрова освіта, на якій вже є понад 50 освітніх серіалів. У міністерстві мають намір й надалі наповнювати платформу новими освітніми серіалами та впевнені, що до 2024 року 90% українців будуть користуватися онлайн-послугами та іншими цифровими продуктами.

Також в міністерстві Мінцифра серед власних досягнень виокремлюють співпрацю з операторами стільникового зв’язку — з липня 2020 року доступ отримали понад 7,7 млн українців, які проживають у 12,9 тис. населених пунктів, а 1,8 млн українців отримали доступ до 4G вперше.