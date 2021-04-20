Дослідження NielsenIQ: 6 з 10 українських геймерів дивляться кіберспортивні змагання, а кожен 10-й бере участь в професійних турнірах





Компанія NielsenIQ поділилася результатами опитування про кіберспорт, який був проведений в рамках першого комплексного дослідження геймерів України. Згідно зі звітом, 6 з 10 українських геймерів дивляться кіберспортивні змагання час від часу, а кожен 10-й бере участь в професійних турнірах.

Основні мотиви для захоплення кіберспорту більшість опитаних назвали драйв і задоволення від самих змагань. За результатами опитування, змагання з кіберспорту кожен день дивляться тільки 2% українських гравців, а 13% – раз на тиждень. При цьому 8% і 7% геймерів дивляться турніри раз на 2 тижні й раз на місяць відповідно, а 29% – рідше, ніж раз місяць. 40% українських гравців у відеоігри взагалі не дивляться кіберспортивні змагання.

Що стосується участі в кіберспортивних змаганнях, в аматорських турнірах грають 29% респондентів, а в професійних – 13%. При цьому регулярно (2 або більше разів за півроку) в аматорських турнірах бере участь 7% гравців, а в професійних – тільки 4%. Рідко (1 раз в півроку) – 22% і 9% відповідно. Не беруть участь в аматорських турнірах, але хочуть почати 25% респондентів, а в професійних – 26%. Зовсім не беруть участі в аматорських змаганнях і не планують – 46% геймерів, в професійних – 61%.

Основний мотив захоплення кіберспортом – драйв і задоволення від змагання – його обрали 63% респондентів. Для 54% гравців кіберспорт – це можливість поліпшити свої навички як геймера: порівнювати себе з іншими гравцями, консультуватися з тренером/коучем. 49% вважають кіберспорт весело проведеним часом, а для 29% це соціальне визнання та репутація. 19% респондентів, які беруть участь в змаганнях, хочуть стати професійними кіберспортсменами.

«Кіберспорт розвивається швидкими темпами: середній річний приріст аудиторії кіберспортивних змагань становить близько 20% на рік залежно від ринку. Зростання бази вболівальників кіберспорту характерне не лише для таких розвинених країн як Корея, Китай чи США, а й ринків Східної Європи. Дослідження Nielsen Sport у цьому регіоні показують, що серед кіберспортивних вболівальників переважають чоловіки та молода аудиторія (до 30 років), втім є тенденція до зростання частки жінок. Думаю, схожі тенденції ми будемо спостерігати й в Україні, адже серед українських гравців у відеоігри вагома частка – саме жінки. Варто зазначити, що пандемія є одним із факторів, які сприяють росту інтересу до відеогор в цілому та кіберспорту зокрема, тож, на наш погляд, база глядачів спортивних змагань в Україні буде лише зростати», – прокоментувала керівник відділу досліджень споживачів та покупців NielsenIQ Тетяна Шевченко.

Опитування було проведено в рамках першого комплексного дослідження геймерів України. Згідно з ним, найпопулярнішою грою стала World of Tanks, найпопулярнішими жанрами – Puzzle, Vehicle Shooter та Shooter. Більшість опитаних в якості платформи для ігор обирає смартфон і ПК. Середній вік українського геймера – 31 рік, а основними мотивами захоплення відеоіграми стали бажання розслабиться, «вбити час» і відключитися від реальності. Під час пандемії більшість українських гравців стали грати частіше, при цьому їх витрати на відеоігри практично не змінилися.

Джерело: Nielsen