Дослідження: Середній вік електромобілів в Україні — всього 4,9 роки, хоча в сегменті домінують б/у екземпляри





Група AUTO-Consulting продовжує вивчати український автопарк і після рівня автомобілізації та середнього віку легкових автомобілів в країні вирішив підрахувати середній вік українських електромобілів.

Станом на початок 2021 року в Україні налічувалося 23,7 тис. електромобілів. Як відомо, левова їх частина — це авто з пробігом. Так, за підсумками 2020 року лише 11% всіх електрокарів поставлялися в нашу країну новими, решта — були з пробігом.

Така тенденція спостерігається не один рік. З цієї причини, більшість електромобілів, зареєстрованих в Україні, мають вік 6-8 років (таких 53,9%). Друга групою за кількістю — електрокари віком 3-5 років (31,8%). Групи молодше та старіше цих діапазонів однакові за кількістю та займають приблизно 7% ринку. Повна вікова структура парку електрокарів зображена на діаграмі:

Таким чином, за розрахунками AUTO-Consulting, середній вік електрокарів в Україні становить 4,9 років, хоча більше 60% мають вік старіший, ніж 6 років.

Для порівняння, середній вік автомобілів в українському автопарку становить 22,7 років, хоча в ЄС той же показних дорівнює 10,8 років.

Джерело: AUTO-Consulting