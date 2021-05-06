Дослідження «Ставлення українців до запровадження COVID-паспортів»: за — 27%, проти — 34%, байдуже — 30%





На початку травня країни G20 підтримали введення COVID-паспортів для туристів, а раніше Європарламент прийняв рішення про формат даних документів і правила для їх отримання. Таким чином, вже на початку літа Європейський Союз планує введення паспортів вакцинації від COVID-19. Запуск такого сертифіката дасть можливість країнам відкрити кордони і відновити туристичні поїздки без проходження самоізоляції та додаткового тестування.

Разом з тим, запровадження «паспортів вакцинації» викликало неоднозначну громадську реакцію. Так, в ряді країн навіть пройшли акції протесту проти такого нововведення. Зокрема, в Німеччині та Франції існує ризик того, що «паспорти вакцинації» приведуть до виникнення нерівних умов, оскільки частина людей буде отримувати особливі привілеї, а частина (особливо молодь) буде утиснута в правах, адже за чинною в цих країнах схемою вакцинації, отримає щеплення в останню чергу. З подібних причин проти «паспортів вакцинації» продовжує виступати Всесвітня організація охорони здоров’я: ВОЗ не рекомендує запроваджувати сертифікати про вакцинацію в якості умови для в’їзду іноземних громадян, оскільки в світі ще зберігається нерівність у розподілі вакцин від коронавірусу.

Для України тема «паспортів вакцинації» також актуальна і процес розробки такого документа, за словами керівництва МОЗ України, знаходиться на фінальній стадії. Як показують результати квітневого соціологічного опитування, серед українців немає єдності у ставленні до можливого запровадження в нашій країні «паспортів вакцинації»: підтримує таке нововведення трохи більше чверті (27%), а не підтримує третина (34%) опитаних. При цьому ще для близько третини жителів країни (30%) введення «паспортів вакцинації» байдуже, а кожен десятий (9%) не визначився.

Найвищий рівень підтримки запровадження «паспорта вакцинації» відзначається серед жителів західного регіону і молоді до 30 років, а найнижчий – серед жителів південного регіону і представників старшої вікової категорії «60+», серед яких найбільше тих, кому введення «паспорта вакцинації» байдуже.

Анонсований український «паспорт вакцинації», за словами чиновників, призначений для міжнародних поїздок і внутрішнього користування. Застосування «паспорта вакцинації» для зарубіжних поїздок вважає виправданим і більша частина українців (44%), тоді як застосування «паспорта вакцинації» для публічних заходів і поїздок по Україні вважають виправданим відповідно 4% і 3% респондентів. У той же час 16% жителів України виправдовують використання «паспорта вакцинації» у всіх аспектах повсякденного життя, а 3% вважають його абсолютно не потрібним. Третина українців (30%) не визначилися.

Найбільше тих, хто вважає виправданим застосування «паспорта вакцинації» перш за все для зарубіжних поїздок, серед жителів обласних центрів, а найменше – серед представників старшого віку «60+» і сільських жителів. Виправданим «паспорт вакцинації» для поїздок по Україні порівняно частіше вважають жителі східного регіону. Прихильників застосування «паспорта вакцинації» у всіх аспектах повсякденного життя найбільше серед «п’ятдесятилітніх» українців. Тих, хто не визначився, найбільше серед представників старшого віку «60+».

Опитування проводилося у період з 23 по 30 квітня 2021 року. Опитано 1804 респонденти у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту і регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, і м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.

Зазначимо, що МОЗ та Мінцифри вже опрацьовують впровадження «ковідних сертифікатів», які міститимуть дані про вакцинацію, про зроблені негативні ПЛР-тести або одужання від COVID-19. Документ може запрацювати вже з 1 липня 2021 року. Його розробляють з урахуванням вимог Digital Green Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate ВООЗ. Його мета – вільне та безпечне пересування громадян під час пандемії коронавірусу. Дані вноситимуть через електронну систему охорони здоров’я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати у додатку чи порталі «Дія».

Джерело: Research&Branding Group