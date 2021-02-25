Дослідження: Як змінювалися звички українських інтернет-покупців під час пандемії [інфографіка]





Компанія CBR провела дослідження українських онлайн-покупців та їх поведінки під час пандемії коронавірусу. За даними компанії 70% дорослого населення України користується інтернетом, хоча ще рік тому ця цифра була на рівні 60% (тобто в період пандемії рівень користування інтернетом значно виріс). Майже 33% дорослого населення країни регулярно здійснює покупки в інтернеті. Ця аудиторія зростає поступово, але важливо відзначити, що мова йде саме про регулярні покупки в інтернеті, адже практично всі інтернет-користувачі вже мали досвід хоч якихось покупок в інтернеті.

На українських сайтах споживачі частіше замовляли готові страви, будівельні матеріали, медичні товари. На зарубіжних сайтах українські користувачі частіше купують книги, товари для дому та дітей і велику побутову техніку. У соціальних мережах українці замовляють продукти харчування, техніку, будівельні матеріали, товари для тварин, оскільки зростає кількість сторінок та груп у соціальних мережах, де ці категорії можна придбати.

Основні причини, чому не купують в інтернеті: ще не випрацювалася звичка; люди не вірять, що доставлений товар відповідатиме тому, що вони бачать на картинці; у деяких населених пунктах ще є проблеми з доставкою певної категорії товарів або ж зі строками доставки цих товарів.

Саме тому в інтернеті здебільше не купують товари люди старшого віку та мешканці малих населених пунктів, в яких погано працює доставка. Велика частина онлайн-покупців зіштовхуються з шахрайством в онлайні, про це розповідають приблизно 35% опитаних онлайн-покупців. Основний варіант шахрайства – це коли заплатили гроші, але товар не отримали зовсім або отримали пошкодженим. Досить часто подібне шахрайство виникає через неуважність самих покупців. Лише третина говорить про те, що їм вдається закрити своє питання з користю для себе. Насамперед, покупці намагаються вирішити це питання напряму з продавцем і лише мізерна частина звертається до правоохоронних органів.

В онлайні поступоов зростає роль маркетплейсів. Лідерами в більшості категорій найчастіше є Rozetka, OLX і Prom.ua. Якщо респондентів запитати про конкретні категорії, о вони згадують і профільні магазини, наприклад:

Техніка — Rozetka, Comfy, Алло

Косметика – Eva, Rozetka, Watsons, Prostor.

Одяг – Rozetka, Lamoda, Kasta, Zara.

Дитячі товари – Rozetka, “Антошка”, Kasta.

Близько 45% опитаних онлайн-покупців мали досвід покупок у соціальних мережах. Окремо слід відзначити Instagram — це та соціальна мережа, де охоплення аудиторії, яка здійснює покупки, продовжує рости. Наприклад, у Facebоok вже досягнута певна точка насиченості. В Instagram переважно купують одяг, косметику, парфумерію, аксесуари та взуття.

Близько 48% онлайн-покупців здійснюють покупки на зарубіжних сайтах. Важливо відзначити, що 2020 року ріст аудиторії, яка здійснює покупки на зарубіжних сайтах, дещо призупинився, але, водночас, активність аудиторії, яка купує в цьому каналі, збільшилась. Частіше почали купувати товари для спорту, для дітей, для дому. Найбільш популярний – AliExpress, але зараз його популярність знижується (у зі значним відривом від інших сайтів і каналів). Це пов’язано з тим, що зростає популярність інших китайських сайтів, баєрів для доставки більш дорогих товарів. Загалом, цей канал цікавий через те, що пропонує товари за нижчими цінами, ніж українські аналоги в певних категоріях.

Близько 78-80% дорослого населення України мають платіжну картку, тому не дивно, що одразу 39% інтернет-користувачів оплачує покупки карткою і цей показник має тенденцію до зростання. Другим за популярністю видом оплати онлайн-покупок є післяплата. Цього року популярність цього методу оплати зросла. З інших способів оплати 15% все ще оплачує готівкою кур’єру і 13% здійснює переказ з картки на картку передплату за товар. Але популярність цих каналів оплати має поступову тенденцію до зниження.

Популярність доставки у відділення кур’єрської служби постійно зростає. Близько 23% онлайн-покупців отримували свою останню покупку через «Укрпошту». Ця служба не має тенденції до значного зростання, але цей канал стабільний. Самовивіз з пункту видачі самих магазинів дещо просів в першій половині року, але відновився в кінці 2020 року, оскільки оффлайн відкрився і люди повернулися до цього каналу отримання товару. Незважаючи на те, що онлайн має тенденцію до зростання, споживачі в період карантину засумували за оффлайном. Якщо порівнювати дані з минулим роком, то зростає бажання купити саме в офлайні, а не в інтернеті. Люди хочуть піти, побачити товар та розвіятись.

«Чисті» онлайн-гравці на ринку техніки мають тенденцію до певної втрати своїх позицій. І навпаки, крупні ритейлери, які представлені у всіх форматах, мають широкий асортимент, мультиканальні гравці, мобільні оператори мають досить позитивну тенденцію, вони або зростають, або принаймні не втрачають свою частку ринку. Рітейлери, які мали сильні позиції в офлайні, в період карантину почали показувати певне зростання частки онлайн-покупок. Це говорить про те, що аудиторія, яка не мала змоги робити покупки в офлайні, зробила це в інтернеті.

Таким чином, 2020 рік показав значне зростання як інтернет-користувачів, так і інтернет-покупців, зростає частота здійснення онлайн-покупок. На онлайн-ринку значно посилюють позиції маркетплейси, також зростають продажі через соціальні мережі. Канал зарубіжних покупок призупинив темп зростання, але активність аудиторії, яка робить такі покупки, зросла. Зростає важливість мультиканальності, тому «чисті» онлайн-гравці будуть втрачати позиції, якщо не будуть розвивати роботу в офлайні.

Джерело: Retailers