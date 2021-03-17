Дослідження: За останній рік кількість українців в соцмережах зросла на 7 млн і досягла 60% населення країни





У період з 2020 по 2021 рік українська аудиторія соцмереж збільшилася на 7 млн. На початку 2020 року з України було 19 млн користувачів, у 2021 році цей показник досяг 26 мільйонів. При цьому проникнення соцмереж зросло наполовину: зараз в них зареєстровані 60% населення країни, в той час, коли у січні 2020 року було трохи більше 40%. Про це говорить дослідження GlobalLogic на основі відкритих даних (Data Report, Державна служба статистики, Kantar, PlusOne).

З 2019 року кількість українців в Instagram зросла на 22%, а в Facebook — на 7%. Зараз ними користується 14 і 16 млн українців відповідно. За останній рік нова соціальна мережа TikTok досягла 16% користувачів з України, її зростання склало 500%. Найпопулярнішою соцмережею залишається YouTube з охопленням 96% користувачів в Україні. В середньому на сайті вони проводять близько 40 хвилин в день.

Кількість українських інтернет-користувачів також зросла на 2 млн, що на 33% більше, ніж за 2019 рік і на початку 2021 становила майже 30 млн, тобто близько 67% населення країни.

«Під час карантину все більше користувачів почали реєструватися в соціальних мережах, причому не тільки для спілкування, а й для роботи й творчості. Сучасні технології, які розробляють для наших клієнтів інженери GlobalLogic, дозволяють не тільки споживати мультимедійний контент, але й створювати його віддалено. Наприклад, за допомогою технологій нашого клієнта Avid Technology музиканти можуть одночасно працювати над записом нового альбому з різних куточків світу, як якби вони всі разом були в одній студії.», — прокоментувала Юлія Штукатурова, Vice President, Engineering, GlobalLogic.

Цікаво, що інтернет-користувачів стає більше не тільки в Україні, але і у всьому світі — з 2019 року їхня кількість збільшилася на 280 млн. Також через пандемію за останній рік люди по всьому світу стали на 57% більше дивитися відео та фільми, на 37% більше слухати музику і на 15% — подкасти.

Джерело: GlobalLogic