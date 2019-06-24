Двойная камера, сканер отпечатков пальцев и аккумулятор на 3900 мА·ч: Улучшенный бюджетник Samsung Galaxy A10s сертифицирован в США





Не так давно мы писали, что компания Samsung готовит еще минимум четыре смартфона в линейках Galaxy A и Galaxy M. Теперь же стало известно о еще одной, пятой модели. Речь об улучшенном варианта нынешнего бюджетного смартфона Galaxy A10 с индексом s. На днях грядущая новинка была сертифицирована американским регулятором FCC, благодаря чему стали известны некоторые ее основные характеристики.

Увы, FCC — это не китайский регулятор TENAA, который не мелочась приводит все характеристики сразу с фотографиями, но кое-что из документации американского регулятора узнать все же можно.

Как видно на картинке ниже, длина Samsung Galaxy A10s (модельный номер — SM-A107F) составляет 157 мм, а ширина — 75,8 мм. Судя по диагонали корпуса (174,3 мм), можно предположить, что диагональ экрана Galaxy A10s будет находиться у отметки 6,8 дюйма.

Смартфон получил батарею емкостью 3900 мА·ч. Также изображение из заявки позволяет узнать о сдвоенной камере и сканере отпечатков пальцев, коих у обычного Galaxy A10 нет. Кроме того, обычный Galaxy A10 оснащается экраном диагональю 6,2 дюйма и аккумулятором на 3400 мА·ч. Можно также предположить, что улучшенный Galaxy A10s получит более производительную платформу вместо Exynos 7884, но подтверждения этим данным еще предстоит дождаться.

Источник: Slashleaks