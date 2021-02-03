е-лікарняні все ближче. Рада ухвалила запровадження електронного реєстру листків непрацездатності





Верховна Рада на засіданні в середу, 3 лютого, 315 голосами (при мінімально необхідних 226) ухвалила за основу та в цілому проєкт постанови щодо запровадження в Україні електронного реєстру листків непрацездатності (електронних лікарняних). Де-юре більше нічого не заважає повноцінно запустити багатостраждальні е-лікарняні — електронний медичний висновок про непрацездатність.

Втім, як згадується у пояснювальній записці до документа, на практиці це буде залежати зокрема від термінів створення Національною службою здоров’я модулів інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я.

Декількома днями раніше Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров згадував про впровадження е-лікарняних, відзначаючи, що сьогодні це найпоширеніша довідка — їх видають близько 2,2 млн на рік.

Нової чіткої дати запуску е-лікарняних поки немає.

Як розвивалися події навколо запуску е-лікарняних