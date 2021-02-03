е-лікарняні все ближче. Рада ухвалила запровадження електронного реєстру листків непрацездатності
Верховна Рада на засіданні в середу, 3 лютого, 315 голосами (при мінімально необхідних 226) ухвалила за основу та в цілому проєкт постанови щодо запровадження в Україні електронного реєстру листків непрацездатності (електронних лікарняних). Де-юре більше нічого не заважає повноцінно запустити багатостраждальні е-лікарняні — електронний медичний висновок про непрацездатність.
Втім, як згадується у пояснювальній записці до документа, на практиці це буде залежати зокрема від термінів створення Національною службою здоров’я модулів інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я.
Декількома днями раніше Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров згадував про впровадження е-лікарняних, відзначаючи, що сьогодні це найпоширеніша довідка — їх видають близько 2,2 млн на рік.
Нової чіткої дати запуску е-лікарняних поки немає.
Як розвивалися події навколо запуску е-лікарняних
- Процес створення Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності розпочато ще у 2009 році, тоді як перехід на електронні лікарняні Кабмін остаточно схвалив у 2018 році, відзначивши, що впровадження системи не тільки дозволить державі економити до 4 млрд грн на рік, але й прискорить отримання страхових виплат завдяки автоматизованому обміну даними.
- У липні 2020 року МОЗ розпочав бета-тестування системи електронних лікарняних на базі вже робочого програмного забезпечення Пенсійного фонду, хоча спочатку запуск планували на 1 квітня. Тоді нам обіцяли повноцінний запуск реєстру і системи електронних лікарняних на базі платформи ПФУ до кінця літа, а у 2021 році планувалася інтеграція з системою eHealth (до того моменту планувалося завершити створення електронної бази пацієнтів).
- Для повноцінного запуску послуги необхідно повністю об’єднати eHealth з системою Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування України.
- Востаннє нам обіцяли, що е-лікарні запрацюють з 2021 року, проте поки цього не сталось.