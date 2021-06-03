Е-резидентство в Україні. Комітет Ради підтримав та рекомендував ухвалити відповідний законопроєкт





Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №5270 про Е-резидентство — парламенту рекомендовано прийняти його за основу в першому читанні.

Ініціативу щодо електронного резидентства з метою перетворити Україну в Естонію, яка, як відомо, досягла чималих успіхів в цьому напрямку, анонсували ще на початку 2020 року. Згідно з пояснювальною запискою, е-резидентство — особливий статус іноземного громадянина в Україні, який забезпечує можливість іноземцю або особі без громадянства, які досягли вісімнадцятирічного віку, отримувати кваліфіковані електронні послуги, доступ до інформаційно-консультаційних сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг та укладення цивільноправових угод, а також надає можливість дистанційно відкривати рахунки й вести бізнес в Україні. Що саме передбачає ця ініціатива, можна дізнатись із нашого попереднього матеріалу.

Законопроєкт 5270 зі свого боку покликаний врегулювати механізми оподаткування е-резидентів та надати їм можливість провадити свою діяльність як ФОП.

«Е-резидентство дозволить фрілансерам з IT та креативної сфери дистанційно вести бізнес в Україні й розвиватись через партнерство з авторитетними світовими компаніями. Це покращить національний імідж України на міжнародному IT-ринку та наповнюватиме державний бюджет за рахунок податків.» Мінцифра

По суті, Е-резидентство — свого роду доповнення до Дія City, спеціального правового режиму з особливою схемою оподаткування для IT-індустрії.

Минулого року Кабмін прийняв постанову «Про проведення експерименту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства» № 648 для запуску пілотного проєкту (спочатку старт планувався на 1 червня 2020 року). Система «Е-резидент» стане частиною сайту електронного уряду «Дія». Раніше Мінціфра планувала запустити кабінет електронного резидента до кінця 2020 року. Ці терміни вже давно минули, а нові поки не повідомляються.