«Электронные паспорта и не только». Прямая трансляция презентации новых услуг в «Дії»

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) сегодня проводит специальное онлайн-мероприятие, посвященное официальному запуску электронных паспортов (загранпаспорта и внутренней ID-карты) в нашумевшем приложении «Дія». Онлайн-брифинг будет проводиться в сервисе Zoom, известном многочисленными проблемами с безопасностью, и транслироваться в прямом эфире, так что при желании можно посмотреть онлайн-трансляцию прямо в этой новости (окно трансляции на YouTube ниже). Презентация стартует в 15:00 по киевскому времени.

К слову, в презентации примут участие все первые лица — президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр МВД Арсен Аваков и министр цифровой трансформации Михаил Федоров и глава миграционной службы Максим Соколюк.

Центральное место, как отмечалось выше, отведено цифровым копиям паспортов, которые уже две недели тестируются ограниченным кругом участников в рамках соответствущей программы бета-тестирования «Дії». Напомним, на прошлой неделе Кабмин принял постановление, которым приравнял электронные паспорта в «Дії» к их бумажным аналогам.

На всякий случай продублируем ранее публиковавшийся список того, для чего можно будет использовать электронный паспорт вместо обычного. Все эти возможности ранее были заявлены официально.

для путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;

на почте;

при получении медицинских и банковских услуг;

когда надо предъявить правоохранительным органам и полицейским документ, удостоверяющий личность;

при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных и библиотечных услуг;

чтобы пройти систему охраны на входе в административное здание;

в случае возврата уплаченной за товар денежной суммы;

при покупке алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин и табачных изделий, когда надо подтвердить возраст;

для голосования на выборах через интернет (в более далекой перспективе).

Кроме паспортов, в опубликованной накануне программе анонсов упоминаются следующие новые услуги:

функция push-уведомлений (видимо, речь об этой);

единый портал электронных услуг (фактически он заработал еще в начале месяца);

онлайн-открытие/внесение изменений/ закрытие ФОП (часть портал электронных услуг);

кабинет гражданина (часть портала электронных услуг)

электронные студенческие (запустили две недели назад);

возможность получить статус и оформить пособие по безработице;

сервис для подписания документов онлайн с использованием КЭП (ЭЦП).

Буквально вчера Минцифры запустило отдельный сайт Diia Company, целесообразность которого вызывает большие вопросы. Одновременно на канале Дія в YouTube вышло видео, рассказывающее о создании дизайна приложения.