«Электронные паспорта и не только». Прямая трансляция презентации новых услуг в «Дії»
Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) сегодня проводит специальное онлайн-мероприятие, посвященное официальному запуску электронных паспортов (загранпаспорта и внутренней ID-карты) в нашумевшем приложении «Дія». Онлайн-брифинг будет проводиться в сервисе Zoom, известном многочисленными проблемами с безопасностью, и транслироваться в прямом эфире, так что при желании можно посмотреть онлайн-трансляцию прямо в этой новости (окно трансляции на YouTube ниже). Презентация стартует в 15:00 по киевскому времени.
К слову, в презентации примут участие все первые лица — президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр МВД Арсен Аваков и министр цифровой трансформации Михаил Федоров и глава миграционной службы Максим Соколюк.
Центральное место, как отмечалось выше, отведено цифровым копиям паспортов, которые уже две недели тестируются ограниченным кругом участников в рамках соответствущей программы бета-тестирования «Дії». Напомним, на прошлой неделе Кабмин принял постановление, которым приравнял электронные паспорта в «Дії» к их бумажным аналогам.
На всякий случай продублируем ранее публиковавшийся список того, для чего можно будет использовать электронный паспорт вместо обычного. Все эти возможности ранее были заявлены официально.
- для путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;
- на почте;
- при получении медицинских и банковских услуг;
- когда надо предъявить правоохранительным органам и полицейским документ, удостоверяющий личность;
- при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных и библиотечных услуг;
- чтобы пройти систему охраны на входе в административное здание;
- в случае возврата уплаченной за товар денежной суммы;
- при покупке алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин и табачных изделий, когда надо подтвердить возраст;
- для голосования на выборах через интернет (в более далекой перспективе).
Кроме паспортов, в опубликованной накануне программе анонсов упоминаются следующие новые услуги:
- функция push-уведомлений (видимо, речь об этой);
- единый портал электронных услуг (фактически он заработал еще в начале месяца);
- онлайн-открытие/внесение изменений/ закрытие ФОП (часть портал электронных услуг);
- кабинет гражданина (часть портала электронных услуг)
- электронные студенческие (запустили две недели назад);
- возможность получить статус и оформить пособие по безработице;
- сервис для подписания документов онлайн с использованием КЭП (ЭЦП).
Буквально вчера Минцифры запустило отдельный сайт Diia Company, целесообразность которого вызывает большие вопросы. Одновременно на канале Дія в YouTube вышло видео, рассказывающее о создании дизайна приложения.
- «Дія» — это мобильное приложение, в котором в итоге планируется объединить все государственные онлайн-сервисы. Его официальный запуск состоялся 6 февраля, а по состоянию на 6 апреля число его установок превысило 2 млн раз.
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- На данный момент в приложении «Дія» можно получить цифровые версии водительских прав, техпаспорта и студенческого билета.
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- В начале месяца Минцифры также запустило сайт электронного правительства «Дія», где в будущем планируется объединить все имеющиеся правительственные сервисы и инструменты.