Elomia та Slab — українські студенти візьмуть участь у всесвітніх змаганнях інноваційних стартапів в Китаї





Команди НТУ «Харківський політехнічний інститут» та Київського національного університету імені Т. Шевченка представлятимуть Україну на Всесвітніх змаганнях університетських стартапів, повідомили в Мінцифрі.

Нещодавно в Києві відбувся фінал 6-го щорічного всеукраїнського конкурсу для інноваційних стартапів Національні стартап змагання України 2021. Понад 30 закладів вищої освіти України надіслали на конкурс близько 100 заявок та інноваційних ідей. Перемогу в конкурсі здобули одразу два стартапи:

Elomia — мобільний застосунок, який завдяки штучному інтелекту може надати користувачу психологічну допомогу, — від команди НТУ «Харківський політехнічний інститут».

Slab — біорозкладаний мікоматеріал як альтернатива пластику у сфері пакування — від Київського національного університету імені Т. Шевченка.

Саме ці дві командипредставлять Україну серед більш ніж 45 країн світу на Всесвітніх змаганнях університетських стартапів (University Startup World Cup) у Китаї, які пройдуть в листопаді.