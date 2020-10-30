«Это‎ эволюция». Microsoft анонсировала крупное функциональное обновление Excel с динамическими типами пользовательских данных





Microsoft анонсировала крупное функциональное обновление Excel, назвав его не иначе как «‎эволюцией».

В популярной программе по обработке табличных данных станут доступны новые типы данных, которые пользователи смогут создать на основе собственной информации. Это, по словам разработчиков, позволит превратить табличный процессор в более «умный» сервис, научив его «понимать» исходные данные. Например, в программу можно импортировать структурированный массив и классифицировать его тип как «клиент» — для этого нужно будет опубликовать в Power BI или использовать надстройку Power Query.

Если раньше в одну ячейку можно было ввести только формулу или конкретное значение, то теперь в ней помещается гораздо больший объем информации, соединенный с различными источниками, который будет меняться в реальном времени. Чтобы работать с этими данными, не нужно постоянно возвращаться к источнику. Например, можно импортировать данные о каком-то городе и использовать формулу, содержащую информацию о его населении. Если оно изменится, значение в ячейке тоже обновится. То есть, пользователь теперь не просто видит цифру, а знает, откуда она взялась.

Microsoft также расширяет сотрудничество с Wolfram Alpha, чтобы пользователи получили доступ к предпросмотру сотен новых типов внешних пользовательских данных. Отдельно упоминаются новые интеллектуальные шаблоны, которые помогут пользователям быстрее освоить работу с такими типами данных. По словам компании, новые возможности помогут пользователям обогатить свою аналитику полезной информацией, например, по химии, почтовым индексам, питанию, историческим событиям и даже генетике.

Эти новые типы данных Power BI будут доступны в Excel для Windows всем подписчикам Microsoft 365|Office 365, у которых также есть план Power BI Pro. Типы данных Power Query также будут доступны только по подписке. Что касается рядовых пользователей, то типы данных Wolfram Alpha уже доступны в предварительной версии Office для инсайдеров и вскоре должны стать доступны всем подписчикам Microsoft 365.

Подробнее обо всех обновлениях рассказывается в официальном блоге Microsoft 365.