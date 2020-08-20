Это успех? Samsung Galaxy M51 получит SoC Snapdragon 730 и аккумулятор емкостью 7000 мА·ч





Samsung вскоре представит смартфон Galaxy M51, который на какое-то время возглавит бюджетную серию корейского гиганта. Мы о нем уже писали, но сейчас появились новые подробности, и они, надо признать, весьма интересны.

В прошлом году Samsung, как известно, пересмотрела линейку Galaxy A и вывела на рынок линейку Galaxy M. Эти смартфоны получились весьма удачными, а улучшенные модели нового поколения закрепили успешную формулу, если говорить о соотношении цены и производительности. Одной из отличительных особенностей недорогих смартфонов Galaxy A и Galaxy M стали емкие аккумуляторы — с Galaxy M30s производитель и вовсе установил рекорд, установив элемент емкостью целых 6000 мА·ч. К слову, в прошлом месяце дебютировала улучшенная модель Samsung Galaxy M31s.

Если верить свежим данным, с Galaxy M51 компания Samsung нацеливается на новый рекорд в вопросе автономности. Устройство должно получить элемент емкостью целых 7000 мА·ч. Для сравнения, недавно представленный 11-дюймовый планшет Galaxy Tab S7 оснащается элементом на 8000 мА·ч. Также сообщается, что аппаратным базисом Galaxy M51 выступит не Snapdragon 675, как сообщалось изначально, а все же более мощная Snapdragon 730.

Предыдущие утечки по Galaxy M51 указывали на экран sAMOLED Infinity-O диагональю 6,7 дюйма и квадрокамеру с главным модулем разрешением 64 Мп и вспомогательным на 12 Мп с ультрашироким объективом. Пока неясно, насколько можно верить предыдущим сведения о габаритах модели (162,6х77,5х8,5 мм), и этим новым о емкости батареи. Нужно еще дождаться официального подтверждения характеристик и узнать цену модели, но совокупность характеристик, безусловно, интригует.

Источник: Mysmartprice