Facebook отчиталась за квартал — $29,07 млрд дохода (↑56%) и $10,39 млрд чистой прибыли (↑101%)

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28 июля Facebook опубликовала финансовые результаты второго квартала 2021 года — выручка и чистая прибыль крупнейшей в мире соцсети продолжают расти впечатляющими темпами, несмотря на череду имевших в недалеком прошлом скандалов с утечками данных пользователей и распространением фейков.

Выручка Facebook за три месяца (апрель-июнь) составила $29,077 млрд — на 56% больше, чем в аналогичном периоде год назад. Как отмечают CNBC, компания Марка Цукерберга показала самые высокие темпы роста выручки с 2016 года. В первом квартале темпы роста составляли 48%.

Почти вся выручка Facebook — $28,58 млрд (98%) — это доходы от рекламы. Еще $497 млн выручки обеспечили продажи гарнитур Oculus и деятельность, не связанная с рекламой. Это на 36% больше, чем год назад.