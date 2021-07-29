Facebook отчиталась за квартал — $29,07 млрд дохода (↑56%) и $10,39 млрд чистой прибыли (↑101%)
28 июля Facebook опубликовала финансовые результаты второго квартала 2021 года — выручка и чистая прибыль крупнейшей в мире соцсети продолжают расти впечатляющими темпами, несмотря на череду имевших в недалеком прошлом скандалов с утечками данных пользователей и распространением фейков.
- Выручка Facebook за три месяца (апрель-июнь) составила $29,077 млрд — на 56% больше, чем в аналогичном периоде год назад. Как отмечают CNBC, компания Марка Цукерберга показала самые высокие темпы роста выручки с 2016 года. В первом квартале темпы роста составляли 48%.
- Почти вся выручка Facebook — $28,58 млрд (98%) — это доходы от рекламы. Еще $497 млн выручки обеспечили продажи гарнитур Oculus и деятельность, не связанная с рекламой. Это на 36% больше, чем год назад.
- Чистая прибыль Facebook составила $10,39 млрд (или $3,61 на акцию) — на 101% больше, чем год назад.
- Количество ежедневно активных пользователей выросло на 7%, до 1,91 млрд человек и на столько же (7%) увеличилось число ежемесячно активных — до 2,9 млрд.
- Численность сотрудников, работающих в Facebook по всему миру на условиях полной занятости, за год увеличилась на 21%, до 63 404 человек.
- Объем денежных средств и их эквивалентов по состоянию на 30 июня 2021 года составил $64,08 млрд
- Facebook также предупредила инвесторов о влиянии на выручку ужесточения правил сбора на платформе iOS.
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