



Facebook у партнерстві з Ювенальною поліцією, Кіберполіцією та Міністерством цифрової трансформації запускає в Україні інструмент для сповіщення про зниклих дітей AMBER Alert.

AMBER Alert — спеціальна система оперативних оповіщень про зниклих у певній місцевості дітей, яка спочатку з’явилась в США у 1996 році. У 2015 році Facebook об’єдналася з Національним центром США у справах безвісти зниклих та експлуатованих дітей (NCMEC) для запуску ініціативи AMBER Alerts на власній платформі. З того часу Facebook розширяє географію покриття ініціативи. Україна — 25-та країна у світі, у якій Facebook запускає AMBER Alert.

«Коли зникає дитина, найважливіше, що ми можемо зробити, — якомога швидше поінформувати про це громадськість. Сподіваємося, що надаючи потрібну інформацію потрібним людям у потрібний час за допомогою сповіщень AMBER у Facebook, допоможемо зниклим дітям якнайшвидше повернутися до своїх сімей» Емілі Вачер керівниця відділу довіри та безпеки Facebook

У разі зникнення дитини Facebook поширить сповіщення AMBER серед користувачів соцмережі саме в тих зонах пошуку, де його/її бачили востаннє. Ці сповіщення міститимуть детальну інформацію та фотографію дитини. Користувачі соцмережі зможуть отримати всі деталі про зниклого/зниклу, а також поділитися ними з друзями на платформі.