Facebook запускає в Україні платформу з цифрової освіти «Get Digital»

У рамках Тижня цифрової грамотності в Україні компанія Facebook запустила українську версію «Get Digital». Це програма з цифрової освіти для батьків, вчителів та підлітків. Уроки та ресурси базуються на матеріалах, наданих Гарвардським університетом та Каліфорнійським університетом у Берклі. В Україні запуск програми здійснюється у співпраці з ГО «Ла Страда-Україна».

За задумом організаторів, українська версія програми «Get Digital» надасть школам та сім’ям в Україні інструменти, необхідні для створення безпечних, здорових та сприятливих цифрових спільнот. Такі інструменти призначені для використання як у класі, так і вдома.

Кампанія фокусується на 4 головних темах: базові цифрові навички та медіаграмотність; кодування, STE(A)M та штучний інтелект; просунуті цифрові навички та працевлаштування та цифрова культурна спадщина. Інформація розділена на п’ять основних блоків: «Основи цифрової грамотності», «Благополуччя», «Спілкування в Інтернеті», «Соціальний вплив у цифровому середовищі» та «Цифрові можливості». Вони розроблені таким чином, щоб допомогти сформувати основні компетенції та навички, необхідні молодим людям для безпечного користування ресурсами цифрового світу.

Наприклад, у кожній із зазначених сфер педагоги можуть знайти готові до використання плани занять для опрацювання обраних питань зі своїми учнями. Для батьків є матеріали, які допоможуть почати розмову зі своїми дітьми про цифрову безпеку з необхідними термінами для обговорення. А підлітки можуть знайти цікаві вправи, що допоможуть краще орієнтуватися в Інтернеті та створювати онлайн-спільноти.

Уроки для викладачів розроблені командою «Youth and Media» з Центру Інтернету та суспільства ім. Беркмана Кляйна Гарвардського університету, яка зробила їх доступними по всьому світу завдяки ліцензії Creative Commons; науково-дослідним центром The Greater Good при Каліфорнійському університеті у Берклі та Teaching Tolerance. Серед інших контент-партнерів – Єльський центр з вивчення емоційного інтелекту, Net Family News, освітній фонд Micro: bit та організація Beyond Differences.