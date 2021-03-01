«Farewell, УАЗ»: Міноборони України планує кардинально оновити автопарк, відмовившись від радянських позашляховиків (оголошено ДКР на розробку заміни)





Міністерство оборони України планує кардинально оновити парк автомобільної техніки багатоцільового призначення для підрозділів Збройних Сил України. Наразі оголошено про відкриття дослідно-конструкторської роботи «Розроблення легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб Збройних Сил України».

Планується, що оновлення парку автомобілів багатоцільового призначення буде здійснено після приймання обраного зразку на озброєння Збройних Сил України. Про це повідомив Міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, зараз основну групу армійських автомобілів, що використовуються у видах і окремих родах військ Збройних Сил України, складають УАЗи різних модифікацій, що вже морально і фізично застаріли. А модернізація і випуск нових моделей і модифікацій цих автомобілів та запасних частин до них здійснюються підприємствами держави-агресора Російської Федерації. Тому прийнято принципове рішення про поступове виведення їх з експлуатації.

«Ми повинні сказати: «Farewell, УАЗ». Новий позашляховик має відповідати тактико-технічним характеристикам сучасних зразків армій Альянсу. До дослідних зразків висувається низка вимог – надійність, потужність, економічність, вантажопідйомність, простота технічного обслуговування та ремонту. Машина має забезпечити виконання завдань незалежно від місцевості та кліматичних зон. Найбільш прийнятний за своїми тактико-технічними характеристиками зразок автомобіля багатоцільового призначення буде обрано за результатами державних випробувань», – наголосив очільник оборонного відомства.

Першими такі автомобілі отримають підрозділи та військові частини Сухопутних військ української армії, які виконують завдання у районі проведення ООС на території Донецької та Луганської областей.

Проведення зазначеної ДКР передбачається здійснити у першій половині 2021 року за кошти виконавця. Більш детальна інформація щодо порядку виконання ДКР, термінів виконання етапів та готовності дослідного зразка до державних випробувань буде надана на установчій нараді.

Джерело: Міністерство оборони України