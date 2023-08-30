Новости Кино 30.08.2023 в 17:28

«Феррари» — первый тизер-трейлер байопика Майкла Манна с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Американский кинодистрибьютор Neon выпустил первый тизер-трейлер «Феррари» / FERRARI — будущего байопика о легендарном перегонщике и автоконструкторе Энцо Феррари с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус в главных ролях.

Фильм расскажет о жизни основателя известного итальянского производителя автомобилей и старейшего участника Формулы-1. Его действие будет происходить в 1957 году, когда на гонках Mille Miglia с участием команды Энцо Феррари произошла ужасная трагедия — в авто, пилотируемом Альфонсо де Портаго, на скорости 250 км/ч взорвалась шина. Авто врезалось в толпу, в результате чего погибли девять человек вместе с пилотом и пятью детьми. Также байопик покажет отрывки личной жизни легендарного автоконструктора и его бизнеса — в темные времена, когда компания Феррари была в шаге от банкротства.

«Феррари» — первый фильм 80-летнего Майкла Манна после «Blackhat‎» 2015 года, причем эту идею (снять фильмы об Энцо Феррари) он вынашивал еще с 2000-х годов. Над сценарием, написанным по мотивам биографической книги Брока Йетса об Энцо Феррари, Манн работал вместе с соавтором «Ограбление по-итальянски» Троем Кеннеди Мартином. В следующем году режиссер планирует снять продолжение своего криминального боевика «Схватка» 1995 года.

Кроме Крус, сыгравшей Лауру, жену Энцо Феррари (Адам Драйвер), в фильме появится Шейлин Вудли в образе его любовницы Лины Ларди.

Съемки «Феррари», проходившие в Италии, завершили в прошлом году, а премьера фильма состоится на 80-м Венецианском кинофестивале , который будет проходить с 30 августа по 9 сентября. Выйдет ли фильм в украинский прокат, пока неизвестно.

Трейлер «Феррари» в оригинале (на английском)

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