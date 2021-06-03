FlixMobility залучила $650 млн інвестицій, оцінка компанії зросла до $3 млрд





FlixMobility, материнська компанія FlixBus та FlixTrain, успішно закрила новий раунд фінансування G. Інвестором виступив американський хедж-фонд Canyon Partners, загальна сума інвестицій становить понад 650 мільйонів доларів. Отримані інвестиції дозволять FlixMobility проводити подальше розширення мережі FlixBus та FlixTrain. Сьогодні компанія оцінюється у понад $3 млрд.

Нова інвестиція допоможе FlixBus побудувати автобусну мережу в США, Великобританії та Португалії, закріпити позиції в Туреччині, Франції та Східній Європі, а також розширити залізничний бізнес FlixTrain у Німеччині, Швеції та за їх межами. Крім того, компанія вже планує вихід на нові ринки після вимушеної паузи, пов’язаної з пандемією.

«Ми починаємо перехід від стратегії оборони до нападу. Наша мета – стати лідером на всіх ринках, де ми присутні. Це стосується в тому числі нових ринків, таких як Великобританія, Португалія чи США, де ми наразі все ще перебуваємо на 2 або 3 позиції», – говорить Андре Шваммляйн, засновник і генеральний директор FlixMobility. «Ми хочемо зробити екологічні подорожі доступними якомога більшій кількості людей. США ми розглядаємо своїм найбільшим ринком у майбутньому, але паралельно із завершенням пандемії ми посилимо свої позиції і на європейських ринках, щоб знову дати людям можливість подорожувати».

Минулого літа FlixMobility запустив свої перші міжнародні маршрути до країн Балтії та почав будувати мережі внутрішніх автобусних перевезень у Великобританії та Португалії. Сьогодні компанія зосереджена на подальшому зростанні шляхом розширення на нових та існуючих ринках.

На додаток до глобальної мережі FlixBus у 36 країнах, з 2018 року FlixMobility також розвиває мережу поїзди далекого сполучення FlixTrain. На даний момент компанія вже має рейси FlixTrain по всій Німеччині, а на початку травня 2021 року перші зелені поїзди FlixTrain були запущені у Швеції. Компанія бачить майбутнє групових подорожей у поєднанні міжміських поїздів та автобусів, і втілення цього принципу можна буде побачити у наступних етапах стратегічного розвитку FlixMobility.

Зазначимо, що у квітні FlixBus запустив перший «внутрішній» автобусний маршрут Україною — від Затоки і Одеси через Київ та Львів на Буковель

Джерело: FlixMobility