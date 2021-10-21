Fozzy Group запустила повністю автоматизовану складську зону із роботами типу AGV — і стверджує, що ні в кого в Україні немає нічого подібного

Холдинг Fozzy Group (власник «Сільпо», «Фора» та інших торгових мереж) повідомив про запуск повністю роботизованої складської зони із роботами типу AGV. У компанії стверджують, що ні в кого в Україні немає нічого подібного.

У вересні Fozzy Group взялася за роботизацію складської зони у розподільчому центрі у с. Квітневе (Київська обл.) — роботам довірили переміщення товарів у межах складу для подальшого збереження, відбірки та завантаження.

Наразі 31 робот у тестовому режимі займається переміщенням товарів у межах окремої складської зони. Водночас працівники складу продовжують приймати та відвантажувати товари, перед тим як вони відправляться у магазини.

Один робот може переміщувати вантажі масою до 40 кг зі швидкістю 2 м/с. Робот може працювати від 10 до 12 годин в автономному режимі залежно від режиму експлуатації. Потім робот автоматично стає на зарядку, і після повної зарядки приступає до виконання нового завдання.

Технологічним партнером Fozzy Group стала китайський виробник складських роботів Geekplus. В Fozzy Group наголошують, що це перший запуск моделі роботів Geekplus RS-2 за межами Китаю, тобто перший у Європі та перший у сфері food&drink retail.

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У компанії розраховують шляхом роботизації підвищити продуктивність обробки товарів та точність їхнього збирання. Зі слів директора з логістики Fozzy Group Мачея Гавронські, завдяки роботизації продуктивність зросла у 2-3 рази й у 99% випадків безпомилково виконують всі операції.

«Мета роботизації – це не повна заміна людської праці, а скоріше підвищення її ефективності. Завдяки цьому проєкту, ми зможемо вивільнити ресурс для роботи в інших напрямках, де потрібен більш інтелектуальний та персональний підхід» Сергій Мукоїд керівник проєкту Департаменту розвитку складської логістики

Після завершення цього пілоту у розподільчому центрі у Квітневому, Fozzy Group планує з січня 2022 року масштабувати роботизацію і на інші логістичні центри, які працюють з іншими компаніями групи.