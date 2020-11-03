Гиг-контракты, особая схема налогообложения и рост оборота до $11,8 млрд к 2025 году. Что предлагает и обещает «Дія City» для IT-индустрии
3 ноября вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров провел 30-минутный онлайн-брифинг, где рассказал новые детали касательно нашумевшего проекта виртуального государства для айтишников «Дія City» и зарегистрированных накануне законопроектов (№ 4303 и №4305), направленных на реализацию инициативы. Тезисно приводим основные положения из брифинга и самих законопроектов.
Главное из брифинга
- «Дія City» — специальный правовой режим для IT-индустрии, который включает особую схему налогообложения и трудоустройства для айтишников, а также особые преференции для компаний-резидентов.
- Одна из главных целей Минцифры — увеличить долю IT в ВВП страны до 10% (сейчас она меньше 5%). Согласно оценке ведомства, «Дія City» обеспечит увеличение рынка IT вдвое к 2025 году — до $11,8 млрд, а общее число трудоустроенных в этой сфере специалистов возрастет с 200 тыс. до 450 тыс.
- Один из ключевых инновационных элементов инициативы — гиг-модели трудовых отношений. Концепция добавляет к привычной модели фриланса основные трудовые права работника: отпуск, больничные, минимальную зарплату и т.д. В то же время эта особая форма найма не запрещает резидентам «Дія City» нанимать физических лиц — предпринимателей (ФОП) и работников по трудовому договору (контракту).
- Законопроект инициирует внесение изменений в уголовно-процессуальный кодекс Украины — повышает санкционность следственных действий в отношении резидентов «Дія City» на уровень руководителя (прокурора) областной прокуратуры.
- До конца недели в парламенте пройдет регистрацию еще один законопроект из пакета по «Дія City» с изменениями в Налоговый кодекс.
- Всего законопроекты (№ 4303 и №4305) вносят изменения в 27 нормативно-правовых актов, которые, как утверждается, позволят IT-индустрии привлечь новые «миллиардные» инвестиции и обеспечат конкурентные условия ведения бизнеса.
Что конкретно предлагают законодатели в законопроектах № 4303 и №4305 (вкратце: законопроекты определяют права и обязанности резидентов «Дія City», а также особенности регулирования отношений между ними).
- Правовой режим «Дія City» устанавливается не менее чем на пятнадцать лет со дня вступления в силу соответствующего закона.
- Участие (резидентство) в «Дія City» является исключительно добровольным, а резидентом может стать юрлицо, которое зарегистрировано по законодательству Украины и соответствует следующим требованиям:
осуществляет исключительно один или несколько из следующих видов деятельности:
— издание компьютерных игр, другого ПО, их перевод и адаптация;
— разработка, модификация, тестирование и поддержка компьютерных игр и другого программного обеспечения;
— предоставление программных продуктов в режиме «онлайн»;
— услуги по обучению компьютерной грамотности, обучение разработке, модификации, тестированию и технической поддержке ПО;
— проведение маркетинговых кампаний и предоставление рекламных услуг в сети Интернет с использованием ПО, разработанного с участием резидента Дія City;
— исследования и экспериментальные разработки в сфере информационных и информационно-коммуникационных технологий;
— услуги, связанные с оборотом виртуальных активов, при условии соответствия поставщика таких услуг квалификационным требованиям к поставщикам;
— другие виды деятельности, которые определит Кабинет Министров.
- Размер среднемесячного вознаграждения (включая заработную плату) сотрудника юрлица, независимо от формы трудоустройства — не менее $1400 по официальному курсу на 1 января 2021 года.
- Количество сотрудников компании — не меньше 9 человек.
- Сумма чистого дохода юрлица от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в рамках соответствующих видов деятельности в среднем за отчетный период составляет не менее 90 процентов суммы общего чистого дохода этого юридического лица за тот же период.
- На резидентство в «Дія City» не может претендовать:
- компания, зарегистрированная по законодательству другой страны;
- коммунальное предприятие или юрлицо, акционером (25% статутного капитала) которого является государство или территориальная община;
- неприбыльная (некоммерческая) организация;
- организация с непрозрачной структурой собственности;
- организация, в которой более 10% капитала принадлежат государству-агрессору;
- компания, более 25% которой принадлежит стране, включенной Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в список стран, не сотрудничающих в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем;
- компании из санкционного списка;
- компания, признанная банкротом;
- компания, находящаяся в стадии ликвидации (исключение — переход в другую форму собственности);
- компания, у которой просрочка по уплате налогов более 30 дней и размером от 10 минимальных зарплат;
- юридическое лицо, предоставляющее услуги, связанные с оборотом виртуальных активов, но «не отвечает квалификационным требованиям к поставщикам таких услуг»;
- исключение также могут сделать для компаний с конкретным планом реализации стартап-проекта в «Дія City», удовлетворяющим ряду критериев (по видам деятельности и со «стажем» минимум 24 месяцев).
- Для получения резидентста в «Дія City» компании, желающей получить такой статус, необходимо обратиться в «уполномоченный орган» с заявлением, составленным по установленной законом форме, и представить документы, предусмотренные законодательством. Срок рассмотрения заявления — до 15 дней. «Уполномоченный орган», который будет вести открытый реестр резидентов Дія City, может вернуть неправильно заявление или отказать компании, если она не соответствует критериям резидента. Если регулятор не вернул заявление, не продлил срок рассмотрения или не отказал заявители, то компания становится резидентом автоматически.
- После получения статуса резидента юрлицо обязано предоставить уполномоченному органу отчет о соответствии всем критериям резидента и аудиторский отчет (за три полных календарных месяца после месяца регистрации) по результатам проверки данных бухгалтерского учета и показателей финансовой отчетности резидента, включенных в финансовую информацию как подтверждение соответствия заявителя критериям резидента. Оба отчета подаются не позднее чем в последний день пятого месяца со дня получения статуса резидента. Также резидент Дія City обязан ежегодно (не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным) предоставлять уполномоченному органу отчет о соответствии критериям за период с 1 января по 31 декабря предыдущего календарного года (годовой отчет о соответствии). Первый годовой отчет о соответствии подается за период со дня регистрации до 31 декабря соответствующего календарного года. Он составляется по состоянию на 31 декабря отчетного года.
- Компания-резидент Дія City может лишится своего статуса (решение принимает «уполномоченный орган»):
- по собственному желанию, подав соответствующее заявление;
- при условии несоответствия критериям резидента;
- при осуществлении деятельности, «несовместимой со статусом резидента»;
- нарушении обязанностей резидента;
- предоставлении ложных сведений.
- Резидент Дія City может нанимать сотрудников, оформляя трудовые отношения, одним из трех способов:
- трудовые договоры (контракты);
- специальные гиг-контракты;
- гражданско-правовые договоры для подрядчиков, в том числе и ФОПов.
- Оформлению трудовых отношений в законопроекте о Дія City посвящен целый раздел (V) и гиг-контракты в нем стоят особняком, поэтому остановимся на этой новой модели трудовых отношений детальнее:
- Резидент «Дія City» может заключить с физлицом договор, по условиям которого гиг-сотрудник обязуется лично выполнять порученную ему работу. Она может состоять из задач (гигов), проектов и распоряжений работодателя или его гиг-сотрудников. При этом работодатель обязуется оплачивать работу гиг-сотрудника и обеспечивать надлежащие условия труда, если работа не выполняется дистанционно (гиг-контракт).
- Срок действия гиг-контракта, права, обязанности и ответственность сторон, вознаграждение гиг-работника, условия прекращения гиг-контракта и другие условия определяются по договоренности сторон гиг-контракта с учетом особенностей законодательства.
- За выполненную в течение месяца работу гиг-работнику выплачивается вознаграждение в соответствии с условиями гиг-контракта, который заключается в письменной (электронной) форме.
- К объектам интеллектуальной собственности, созданных в результате выполнения гиг-контракта, применяются нормы закона об объектах интеллектуальной собственности, созданных на заказ.
- Вознаграждение выплачивается гиг-работнику в гривнах, но размер вознаграждения в можно устанавливать в иностранной валюте.
- При отсутствии договоренности относительно размера подневной и почасовой оплаты устанавливаются минимальные размеры вознаграждения: в первом случае оно рассчитывается путем деления ежемесячной вознаграждения, определенной в гиг-контракте, на 21, во втором — на 168.
- В гиг-контракте стороны могут согласовать время выполнения гиг-сотрудником работы, но оно не может превышать предельных 8 и 40 часов в день и неделю соответственно.
- Предусмотрена возможность установки ненормированного рабочего графика гиг-сотрудника, если его работа не поддается точному временному учету, если гиг-сотрудник планирует свое рабочее время самостоятельно или если выполнение работы по гиг-контракту «требует повышенного уровня инициативности и самостоятельности гиг-работника, предусматривает периодическое выполнение работы сверхурочно без указаний резидента «Дія City».
- Гиг-работники подлежат обязательному страхованию в связи со временной нетрудоспособностью и имеют право на пособие по временной нетрудоспособности, которое предоставляется в порядке и размерах, предусмотренных Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».
- Запрещается увольнение гиг-работников в период их беременности и в период отпуска по беременности и родам. Запрещается прекращать гиг-контракт в период временной нетрудоспособности гиг-работника, кроме случаев временной нетрудоспособности, которая длится более одного месяца.
- Резидент и его сотрудники могут контролировать выполнение гиг-сотрудником работы с помощью средств мониторинга, видеонаблюдения и других средств, предусмотренных в гиг-контракте. Но только при условии отсутствия вмешательства в личную и семейную жизнь гиг-сотрудника (мониторинг осуществляется с оборудования, принадлежащего работодателю).
- Споры между гиг-работниками и резидентами «Дія City» рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства.
- В случае потери компанией статуса резидента «Дія City» гиг-контракт считается прекращенным со дня внесения записи о потере статуса в реестр резидентов. Отношения, которые продолжаются между сторонами после прекращения гиг-контракта, могут быть оформлены в форме трудового договора (контракта) или гражданско-правового (хозяйственного) договора в течение 30 дней со дня утраты лицом статуса резидента «Дія City». В течение этого срока за гиг-работником, гиг-контракт с которым был прекращен, сохраняется подневная оплата, если иное не предусмотрено гиг-контракту.
- Также законопроект определяет возможность заключения договоров NDA (о неразглашении коммерческой тайны и/или другой конфиденциальной информации резидента), договоров о воздержании от совершения конкурентных действий, договоров NSA (о непереманивании клиентов/сотрудников/подрядчиков между резидентами и/или другими лицами) и договоров займа с альтернативным выполнением обязательства по требованию кредитора. На всех резидентов «Дія City» распространяется система государственных гарантий защиты инвестиций, предусмотренная законодательством Украины об инвестиционной деятельности и режиме иностранного инвестирования.
- Особенности специального режима налогообложения, его вступление в силу и другие специальные правила налогообложения резидента определяются Налоговым кодексом Украины (соответствующий законопроект готовится).