Гиг-контракты, особая схема налогообложения и рост оборота до $11,8 млрд к 2025 году. Что предлагает и обещает «‎Дія City» для IT-индустрии

осуществляет исключительно один или несколько из следующих видов деятельности:

— издание компьютерных игр, другого ПО, их перевод и адаптация;

— разработка, модификация, тестирование и поддержка компьютерных игр и другого программного обеспечения;

— предоставление программных продуктов в режиме «онлайн»;

— услуги по обучению компьютерной грамотности, обучение разработке, модификации, тестированию и технической поддержке ПО;

— проведение маркетинговых кампаний и предоставление рекламных услуг в сети Интернет с использованием ПО, разработанного с участием резидента Дія City;

— исследования и экспериментальные разработки в сфере информационных и информационно-коммуникационных технологий;

— услуги, связанные с оборотом виртуальных активов, при условии соответствия поставщика таких услуг квалификационным требованиям к поставщикам;

— другие виды деятельности, которые определит Кабинет Министров.