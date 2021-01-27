GlobalLogic: За 2020 рік кількість віддалених вакансій на IT-ринку України зросла в 4 рази (в грудні їх частка склала 40% від усіх IT-вакансій)





Кількість відкритих ремоут-позицій в Україні в IT зросла в 4 рази за минулий рік та у грудні склала 40% усіх вакансій ринку. Якщо у січні-лютому 2020 їх було менше 10%, то в кінці року майже кожна друга відкрита позиція пропонувала роботу не в офісі. Про це говорять дані анонімної платформи пошуку роботи в IT та дослідження компанії GlobalLogic.

Зростання пропозицій віддаленого співробітництва почалося в березні та було досить поступовим впродовж року. Ріст, в середньому склав 12-14% на місяць. Основний стрибок спостерігали на початку карантину, в квітні, — зростання на 54%. А також у листопаді-грудні — на 29%, коли кількість відкритих позицій в IТ досягла рекордних показників. Тільки на jobs.dou.ua опублікували понад 6 тисяч вакансій.

На збільшення кількості ремоут-вакансій вплинув карантин: компанії перейшли на віддалений режим і навіть відкривають ремоут-позиції в локаціях, де у них немає представництва. Наприклад, у жовтні 2020 GlobalLogic запропонувала віддалене співробітництво інженерам із Дніпра, де офіс компанії відсутній. При цьому на час карантинних обмежень 90% усіх інженерів GlobalLogic виконують свої проєктні завдання віддалено.

«Нові фахівці знайомляться з командою і проходять онбординг онлайн. Хоча по закінченню карантину багато з них повернуться в офіси, тенденція зростання ремоут-співробітництва залишиться. Вона відкриває нові можливості й стирає межі як для компаній, так і для інженерів,» — прокоментувала Ірина Кононенко, молодша віцепрезидентка, керівниця Talent Acquisition Group GlobalLogic в Україні.

Попит на ІТ-спеціалістів в останньому кварталі 2020 виріс на 50%, хоча у квітні він сильно впав. За підсумками року вакансії у сфері інформаційних технологій склали близько 20% всього ринку праці. Також у 2020 році IT стала однією з трьох, сфер, які найменше постраждали від коронакризи.

Нещодавно ми розповідали про актуальні зарплати українських IT-спеціалістів, включаючи розробників, тестувальників та інших технічних і нетехнічних спеціалістів.

Джерело: GlobalLogic