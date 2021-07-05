Гніздо розбрату: Google намагається через суд анулювати в Україні бренд NEST, що належить київському забудовнику





Компанія Google звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до великого київського забудовника «Нерухомість столиці» і Укрпатенту, щоб достроково анулювати свідоцтва агентства на бренд NEST. Відзначається, що оформлений в Укрпатенті бренд Nest такий же, як і торгова марка Google Nest, яка пропонує рішення для розумного будинку.

Позов Google містить вимогу достроково анулювати свідоцтва агентства «Нерухомість столиці» на бренд NEST за двома класами товарів і послуг:

37 клас послуг: установка обладнання; систем безпеки (охоронна сигналізація, відео та телеспостереження, контроль доступу); установка, лагодження та технічне обслуговування кондиціонерів, вентиляційного та опалювального обладнання, монтаж і технічне обслуговування систем вентиляції, кондиціонування та холодопостачання;

42 клас: розробка та проектування комп’ютерної техніки і програмного забезпечення; комп’ютерна графіка; обслуговування та створення веб-сайтів для замовників; розміщення і підтримка веб-сайтів.

Такі вимоги компанії Google обґрунтовані в першу чергу тим фактом, що забудовник «Нерухомість столиці» не використовує бренд NEST у відповідних класах послуг протягом останніх 5 років. Крім того, Google відзначає свою необхідність в отриманні на території України цієї торгової марки.

Компанія «Нерухомість столиці» зареєструвала і використовує бренд NEST з 2007 року. Він поширюється на класи 35, 36, 37, 42. Сама компанія належить Всеволоду Трофіменко, працює на ринку з 1997 року і займається будівництвом і обслуговуванням офісних центрів та житлових комплексів.

Google Nest – це лінійка продуктів для розумного будинку, включаючи розумні колонки, розумні дисплеї і тому подібну техніку. Лінійка продуктів Google Nest з’явилася після того, як в 2014 році Google придбала компанію Nest Labs за $3,2 млрд. Починаючи з травня 2019 року вся електроніка Google Home продається під брендом Google Nest.

Джерело: AIN