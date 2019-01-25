Годовой доход Intel достиг рекордного значения $70,8 млрд, но акции упали в цене (прогноз на этот квартал неутешителен)

Компания Intel опубликовала очередной финансовый отчет. Для производителя недавно (29 декабря 2018 года) завершился четвертый квартал 2018 финансового года и весь год в целом. Забегая вперед, скажем, что несмотря на проблемы с освоением 10-нанометрового техпроцесса, в финансовом плане у компании все более чем хорошо — все основные финансовые показатели значительно выросли. Более того, по итогам 2018 года выручка Intel установила новый абсолютный рекорд. Но прогноз процессорного гиганта на текущий квартал выглядит менее оптимистичным.

Итак, квартальная выручка в годовом выражении выросла на 9%, с $17,1 млрд до $18,7 млрд, что чуть ниже прогнозного значения в $19 млрд, а годовой доход — на 13%, до $70,8 млрд, что, как отмечалось выше, является новым рекордом.

Валовая маржа по итогам квартала снизилась на 3 процентных пункта и составила 60,2%. Квартальная операционная прибыль увеличилась на 15%, достигнув $6,2 млрд. Чистая же прибыль снизилась на 1% и составила 3,6 млрд долларов. Чистая прибыль за квартал составила $5,2 млрд, тогда как годом ранее Intel завершила квартал с убытком в размере $0,7 млрд долларов. Но тут стоит отметить, что этот убыток был негативным последствием изменений в системе налогообложения в США, когда Intel и другим компаниям пришлось единоразово перечислить весомые суммы налогов в бюджет страны.

За год в целом операционная прибыль составила $23,3 млрд, увеличившись на 29% по сравнению с показателем годовой давности, равным $18,1 млрд. Чистая прибыль выросла с $9,6 млрд до $21,1 млрд, но тут важно учитывать упомянутую одноразовую налоговую выплату.

Из примерно $6,9 млрд. долларов денежных средств, полученных компанией за квартал, $1,4 млрд было направлено на выплату дивидендов, а еще $2,3 млрд. долларов — на выкуп 51 млн акций.

За весь год компания получила от деятельности рекордные $29,4 млрд денежных средств. Из этой суммы акционерам было возвращено $10,7 млрд в форме выкупа акций (217 млн ценных бумаг) и $5,5 млрд в форме выплаты дивидендов.

Если изучить отчет подробнее, то можно убедиться, что вклад основного подразделения Client Computing Group (CCG), отвечающего за производство платформ для ПК и мобильных устройств, по-прежнему остается самым весомым в общей структуре. Его результат за квартал составил $9,8 млрд (рост на 10%), а за год — $37,0 млрд (рост на 9%).

Следующим по доходности идет подразделение Data Center Group, обслуживающее корпоративный сегмент. Это подразделение за квартал и год показало выручку $6,1 млрд и $23,0 млрд долларов соответственно, что отражает рост на 9% и 21% в том же порядке.

Подразделения Internet of Things Group оказалось единственный, зафиксировавшим спад (на 7%, до $816 млн) по итогам последней четверти 2018 года. Впрочем, по итогам года ему удалось нарастить выручку на 9%, до $3,5 млрд.

Самые высокие темпы роста выручки как по итогам квартала (на 25%, до $1,1 млрд), так и за год (на 22%, до $4,3 млрд) показало подразделение Non-Volatile Memory Solutions Group (продукция на основе флэш-памяти NAND для использования в различных устройствах).

Наконец, подразделение Programmable Solutions Group принесло компании $612 млн в заключительной четверти (рост на 8%) и $2,1 млрд долларов за весь год (рост на 12%).

Что касается упомянутого в самом начале неутешительного прогноза, в текущем квартале производитель рассчитывает получить доход в размере $16,0 млрд, что значительно ниже ожиданий аналитиков. Как следствие, акции Intel после публикации отчетности на внебиржевых торгах упали на 6,07%, до $46,74 за бумагу. Отраслевые наблюдатели объясняют прогнозируемое снижение продаж спадом в Китае и снижением спроса на и серверные процессоры Intel и модемы Intel.

После аналогичных не радужных прогнозов Apple, Samsung Electronics и TSMC оценка Intel только подкрепила опасения аналитиков касательно замедления роста в отрасли в целом, отчасти из-за стагнации рынка смартфонов и замедления роста экономики Китая. Буквально на днях Reuters писало, что рост экономики Китая замедлился до минимума за 28 лет.

Сама же Intel признает падение продаж в Китае, связывая это с временным снижением спроса на местном рынке серверов, который последние годы был главным двигателем роста на фоне роста популярности облачных сервисов. В Intel говорят, что крупные поставщики систем для центров обработки данных закупили слишком много в прошлые периоды и теперь должны разгрузить складские запасы. В то же время Intel убеждена, что со второй половины спрос со стороны центров обработки данных восстановиться до прежних высоких уровней. Напомним, что ровно такое же объяснение недавно давала Samsung в связи с ожидаемым падением основных финпоказателей. Ее отчет нам еще предстоит изучить.

Источник: Intel и Reuters