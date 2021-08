Google анонсировала Pixel 5a with 5G — экран 6,34″, батарея на 4680 мА·ч и защита IP67 при цене $449

17 августа Google, как и ожидалось, представила среднебюджетный смартфон Pixel 5a with 5G модельного ряда 2021 года — более доступную альтернативу старшим моделям Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые выйдут в октябре.

Практически все о новинке утекло в сеть задолго до анонса, так что нам остается подытожить и восполнить пробелы.

Итак, Pixel 5a with 5G (именно так называется устройство) — это слегка улучшенная версия прошлогоднего, более крупного Pixel 4a 5G (а не более компактного Pixel 4A). Дизайн остался прежним, как и аппаратный базис — 7-нм Snapdragon 765G, дополненная 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128 ГБ флэш-памяти. По части камер тоже никаких изменений не произошло — сдвоенная основная (12,2 Мп + сверхширокоугольный модуль на 16 Мп) и 8-Мп селфи-камера врезана в круглое отверстие в левом верхнем углу экрана.

Что же касается улучшений Pixel 5a with 5G, диагональ экрана по сравнению с Pixel 4a 5G немного увеличилась — с 6,2 до 6,34 дюйма. Но это по-прежнему панель 1080p OLED с частотой обновления 60 Гц, несмотря на слухи о более быстром 90-герцевом экране. Емкость аккумулятора заметно выросла — с 3800 мА·ч до 4680 мА·ч. По заверениям Google, на одном заряде устройство способно проработать полный день в режиме обычного использования и два дня в энергосберегающем режиме Extreme Battery Saver. Еще Pixel 5a with 5G — первый доступный Pixel с сертификацией IP. Новинка защищена в соответствии с требованиями класса IP67, что подразумевает способность без проблем переносить погружения под воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут. Но Google, как и Apple и остальные, не дает никакой гарантии на повреждения, обусловленные контактом с жидкостью. Корпус Pixel 5a with 5G выполнен из алюминиевого сплава. Габариты составляют 156,2х73,2х8,8 мм при массе 183 г. Из коробки установлена ОС Android 11 — с трехлетней гарантией крупных обновлений ОС Android и ежемесячный обновлений безопасности.

С сегодняшнего дня Pixel 5a with 5G доступен для предзаказа только в двух странах — США и Японии — смартфоны начнут доставлять покупателям начиная с 26 августа. Цена Pixel 5a with 5G в США (без учета налогов) составляет $449 — на $100 выше цены прошлогоднего Pixel 4a на старте, но в то же время на $50 дешевле по сравнению с Pixel 4a 5G. Он предлагается в единственном черном цвете — Mostly Black. Но отдельно можно купить фирменные тканевые чехлы в четырех цветах.

Pixel 5a with 5G будет существовать только в версии с поддержкой диапазонов ниже 6 ГГц (Sub-6 GHz), тогда как версии с поддержкой стандарта миллиметровых волн (mmWave), как в прошлом году не будет. Кроме того, в США он будет распространяться исключительно через Google Store и Google Fi — через операторов связи новинка продаваться не будет.

Также можно отметить, что Pixel 5a with 5G станет последним смартфоном Google, который будет поставляться с зарядными устройствами в коробке. С выходом Pixel 6 и Pixel 6 Pro этой осенью Google вслед за Apple и Samsung перестанет комплектовать смартфоны зарядными устройствами.

***

Крупные западные СМИ и техно-блогеры уже опубликовали обзоры Pixel 5a with 5G — и в целом отзывы положительные. Xda-Developers назвал Pixel 5a with 5G «топом за свои деньги». Обозреватель The Verge Эллисон Джонсон охарактеризовал Pixel 5a with 5G как «скучный» из-за отсутствия каких-либо существенных изменений, но в то же время «лучше, чем прежде». По сути, Pixel 5a with 5G стал своего рода работой над ошибками. Как отметил, техноблогер Маркес Браунли, Pixel 5a with 5G — обновление из жанра «найти … отличий».