Google обрала процесори AMD EPYC 3-го покоління для запуску першого зразка віртуальної машини Tau





Нові віртуальні машини пропонуються у восьми різних встановлених конфігураціях, маючи до 60 віртуальних ЦП на пристрій і до 4 ГБ пам’яті на ЦП.

18 червня AMD та Google Cloud анонсували T2D, перший інстанс лінійки віртуальних машин Tau на базі процесорів AMD EPYC 3-го покоління. Вони призначені для широкого спектра робочих навантажень, включаючи вебсервери, контейнерні мікросервіси, обробку даних, роботу з великомасштабними додатками Java і багатьма іншими. Google в першу чергу протиставляє свої рішення ARM-інстанси AWS на базі Graviton2. Водночас компанія прямо не заперечує можливість появи ARM-інстансів в лінійці Tau у майбутньому.

Згідно з власними тестами Google, пропонує на 56% вищу абсолютну продуктивність і більш ніж на 40% вищу продуктивність з погляду ціни для можливості масштабування робочих навантажень у порівнянні з інстансами загального призначення в Amazon AWS та Microsoft Azure.

Для T2D Google розробила власний оптимізувальний компілятор AMD AOCC, завдяки якому і досягла півторакратної переваги над ARM в продуктивності в SPECrate2017_int_base.

Як відзначає Anandtech, в T2D vCPU вперше відповідає одному фізичному ядру, а не одному потоку SMT/HT, як у більшості хмарних провайдерів.

Віртуальні машини T2D будуть доступні у третьому кварталі — конфігурація з 32 vCPU та 128 ГБ оперативної пам’яті коштуватиме 1,3520 доларів на годину для використання на вимогу в центральній частині США. Наразі компанія збирає попередні замовлення.