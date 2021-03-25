Google: один українець в середньому щоденно переглядає понад 55 хвилин контенту на YouTube





Український офіс Google опублікував цікаву статистику та факти стосовно українського сегмента YouTube, які дозволяють оцінити вплив пандемії на розвиток відеохостингу та сучасні тренди.

Статистика та факти

Загалом 2 мільярди користувачів у світі заходять у свої акаунти YouTube щомісяця, а 80% переглядів припадає на країни поза США.

Один українець в середньому щоденно переглядає понад 55 хвилин контенту на YouTube.

За останній рік кількість українських каналів зі 100 тисячами підписників і більше зросла на 35%, а каналів з 1 мільйоном підписників і більше — на 45%.

Щоденні перегляди відео домашніх тренувань зросли на 340%, відео з медитаціями зросли у переглядах на 35%, а перегляд кулінарних каналів збільшився на 45%.

Час перегляду прямих трансляцій на YouTube у світі зріс в 10 разів за 3 роки, а глядачі дивляться прямі трансляції в 4 рази довше, ніж звичайні відео.

Тренди

У грудні 2020 року освітній контент (фізика, математика та хімія) в Україні дивилися на 50% активніше, ніж за рік до цього. Суттєво зросла зацікавленість глядачів у локальному туристичному контенті — відео про походи та рафтинг зросли у переглядах більше ніж на 80%.

Одним з найцікавіших трендів в українському YouTube під час пандемії став контент присвячений рибництву — час перегляду відповідних відео зріс на понад 50% у грудні 2020 року у порівнянні з груднем 2019 року.

За останні три місяці понад 1 мільярда користувачів з усього світу дивилися канали українських авторів, а серед найпопулярніших мов (окрім української), на яких ведуть свої канали українські автори: англійська, іспанська, хінді та арабська.

Серед успішних прикладів YouTube-каналів українських авторів, які створюють контент для глядачів інших країн адміністрація сервісу відзначила серію каналів с розважальним контентом для молоді різними мовами від Lady Diana, серед яких найпопулярніші: канал іспанською мовою Hola Amigos (5,7 млн підписників і понад 2,6 млрд переглядів) та Diana Series (1,4 млн підписників і понад 500 млн переглядів) на хінді; пізнавальний канал англійською — Ridddle (3,78 млн підписників), англійська та німецька версії популярного каналу SlivkiShow. Крім того, популярним є контент, який не вимагає перекладу — яскравим прикладом є канал з мультфільмами VexTrex з понад 4,5 мільярди переглядів. Також популярності набуває унікальний авторський контент — наприклад, в’язання гачком від каналу Crochet.ElenaRugalStudio (730 тис. підписників) або канал спідкубера Cubastic (650 тис. підписників) англійською мовою.