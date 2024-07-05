Google Pixel 9 и 9 Pro, вероятно, получат ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев — как у Samsung Galaxy S24 Ultra

С тех пор как смартфоны серии Pixel 6 перешли на сенсор отпечатков пальцев под дисплеем, пользователи жаловались, что производительность разблокировки ухудшилась по сравнению с сенсором Pixel Imprint. С годами производительность улучшилась, но, по слухам, в серии Pixel 9 ситуация еще больше улучшится благодаря ультразвуковому датчику отпечатков пальцев.

По данным Android Authority, Pixel 9 и 9 Pro получат ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев, в частности Qualcomm 3D Sonic Gen 2. Версия Pixel 9 Pro Fold останется со своим боковым датчиком, встроенным в кнопку питания. Неслышные звуковые волны «прочитают впадины и выступы пальца» и создадут «воспроизведение отсканированного отпечатка пальца». Такой сенсор используется в Samsung Galaxy S24 Ultra.

Этот компонент (QFS4008) был представлен в начале 2021 года с размерами поверхности 8×8 мм. Сканер первого поколения имел размеры 4×9 мм. Итак, площадь поверхности увеличена на 77%, что позволяет легче размещать палец, одновременно сохраняя (в 1,7 раза) больше биометрических данных. Также говорят, что он «быстрее по сравнению со старыми решениями, когда пальцы мокрые».

Для сравнения, оптические датчики отпечатков пальцев работают, излучая яркий свет и, по сути, фотографируя поверхность пальца. Первая реализация Google в Pixel 6 была недостаточно эффективной, особенно при использовании решений для защиты экрана. Компания ответила на жалобы новым датчиком в модели 6a.

Источник: 9to5google

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