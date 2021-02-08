Google присвятив дудл 25-річчю української антарктичної станції «Академік Вернадський»





Якщо ви нічого не шукали в мережі вихідними, то могли пропустити дудл Google, присвячений українській антарктичній станції «Академік Вернадський». Компанія створила яскравий анімований дудл, на якому зображена антарктична станція з українським прапором, а поруч з нею весело бавляться пінгвіни і показаал його 6 лютого — в день, коли виповнилося 25 років з часу передачі Великою Британією Україні своєї станції “Фарадей”.

Головне призначення станції «Академік Вернадський» — проведення наукових досліджень щодо зміни клімату, озонової діри, реакції тварин і рослин на потепління тощо. У квітні 2020 року на станції розпочали роботу учасники 25-ї Української антарктичної експедиції.

Цікаво, що у відповідь на дудл команда станції створила свій креативний варіант логотипу Google #MySuperG на тлі станції «Академік Вернадський» з дотриманням політики найменшого втручання в природу. У кадр також потрапила і група субантарктичних пінгвінів, які стали одними з героїв дудла.

Українська антарктична станція «Академік Вернадський» розташована на острові Галіндез Аргентинського архіпелагу, поблизу Антарктичного півострова, за 15 тис. км від України. Станція була заснована Великобританією і є однією з найстаріших постійно діючих станцій в Антарктиці, з 1977 року мала назву «Фарадей». 6 лютого 1996 року станція була офіційно передана Україні і перейменована в «Академік Вернадський», на честь видатного вченого, засновника вчення про біосферу і ноосферу, першого президента Академії наук України (1918 р.) Володимира Вернадського.

Джерело: Google Україна

