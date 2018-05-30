Google Украина представила туристический сайт «Путешествуй по Сумской области», созданный в рамках кампании «Цифровое преобразование регионов Украины»

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Компания Google Украина сообщила об очередном расширении программы «Цифровое преобразование регионов Украины», в рамках которой Сумская область получила собственный сайт «Путешествуй по Сумской области», где все желающие смогут найти информацию о самых интересных местах в области.

Проект был реализован Google Украина в сотрудничестве с Сумской областной государственной администрацией, основной его целью является повышение инвестиционной и туристической привлекательности региона с помощью современных интернет-инструментов.

Благодаря 3D-турам на сайте можно совершить виртуальную прогулку по Дворцу Голицына и усадьбе “Круглый двор” в Тростянце, увидеть уникальную яблоню-колонию возрастом 220 лет в городе Кролевец, исследовать архитектурный комплекс православного мужского Софрониевского монастыря и открыть для себя другие интересные места области.

Выбрав на карте интересующий вас объект, можно посмотреть, что есть рядом и где можно остановиться, контактную информацию, а с помощью опции “Мой маршрут” на сайте можно составить маршрут по заинтересовавшим достопримечательностям области, поделиться им с друзьями и пригласить их отправиться в путешествие вместе. Кроме того, можно выбрать уже готовые маршруты по рекомендуемым к посещению местам.

Отметим, что сайт «Путешествуй по Сумской области» присоединился к уже представленным ранее проектам других областей Украины на портале «Путешествуй по Украине». Недавно аналогичный ресурс был запущен для Киева и области.

Источник: Google Украина